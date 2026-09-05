Sector granario: el SISA incorporó nuevos plazos y mayores exigencias

La resolución general 5894/2026, que entró en vigencia el martes, tras su publicación en el Boletín Oficial, modificó el régimen informativo destinado a los productores de granos, semillas en proceso de certificación y legumbres secas. Las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicaron que las mejoras tecnológicas y el cambio climático observado durante las últimas campañas ampliaron las áreas productivas de algunos cultivos y extienden los períodos de siembra y cosecha en distintas regiones del país.