Sector granario: el SISA incorporó nuevos plazos y mayores exigencias

La resolución general 5894/2026, que entró en vigencia el martes, tras su publicación en el Boletín Oficial, modificó el régimen informativo destinado a los productores de granos, semillas en proceso de certificación y legumbres secas. Las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicaron que las mejoras tecnológicas y el cambio climático observado durante las últimas campañas ampliaron las áreas productivas de algunos cultivos y extienden los períodos de siembra y cosecha en distintas regiones del país.
Ante este escenario, el organismo actualizó el calendario del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para contemplar aquellos ciclos que se desarrollan fuera de las fechas habituales. Las presentaciones continuarán realizándose por campaña y estarán divididas en dos etapas.
La Información Productiva 1, denominada IP1, podrá suministrarse desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de cada año. En ese período deberán declararse las existencias registradas al 31 de agosto de los productos incluidos en el anexo correspondiente y deberá considerar también las mercaderías comercializadas a partir de inicios de septiembre.
Dentro de la IP1 podrán incorporarse lotes pertenecientes al conjunto contemplado en la segunda presentación cuando su ciclo productivo se desarrolle de manera extemporánea. De esa forma, el esquema buscará adaptarse a las variaciones observadas en las ventanas agrícolas.