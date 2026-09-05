Caña: cosechar una tonelada costó, en promedio, $ 10.680

Durante la Jornada Anual de Caña de Azúcar que organiza la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Daniela Pérez (sección Economía y Estadísticas) analizó la relación entre los precios del azúcar, los costos de cosecha y de transporte, y las decisiones de fertilización para la campaña 2026/27.
El análisis se basó sobre información correspondiente a 25.600 hectáreas y contempló los costos de cosecha y transporte de la campaña 2026, así como los de plantación y fertilización.
El costo promedio de cosecha se ubicó en $10.680 por tonelada de caña integral directa y alcanzó $11.250 cuando se incorporó el sistema de autovuelco. Expresado en términos de azúcar, representa aproximadamente 19 kg de azúcar por tonelada de caña, un 33% superior al promedio registrado entre 2016 y 2026, de 14,2 kg.
En el caso del transporte, el valor medio inicial fue de $2.528 por tonelada, equivalente a unos 4,2 kg de azúcar por tonelada de caña, también por encima del promedio de 3,5 kg registrado en el período 2016-2026.
Estos valores reflejan un escenario de márgenes brutos muy ajustados. A esto se suma que el costo de establecimiento de la plantación aumentó un 45% en pesos, alcanzando un requerimiento de entre 55 y 59 bolsas de azúcar por hectárea.
En fertilización, la dosis promedio de urea se ubicó en 2,86 kg por surco, mientras que la dosis más frecuente fue de 3 kg por surco. También se registró el uso de CAN y de combinaciones de urea o CAN con biofertilizantes.
Para 2026, la dosis media de 180 kg de urea por hectárea representa aproximadamente 5,7 bolsas de azúcar por hectárea. Las alternativas evaluadas presentaron costos de entre $234.000 y $302.000 por hectárea, equivalentes a aproximadamente 7,7 a 10 bolsas de azúcar.
Los ensayos de la Eeaoc muestran respuestas esperadas a la aplicación de nitrógeno de entre 20 y 36 toneladas de caña por hectárea, equivalentes a entre 23 y 42 bolsas de azúcar bajo un rendimiento fabril del 10% y una participación del productor del 58%.
La información económica permite dimensionar el impacto que tienen las decisiones de manejo sobre los resultados del productor y refuerza la necesidad de evaluar la respuesta esperada de cada inversión.