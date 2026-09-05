Caña: cosechar una tonelada costó, en promedio, $ 10.680

El costo promedio de cosecha se ubicó en $10.680 por tonelada de caña integral directa y alcanzó $11.250 cuando se incorporó el sistema de autovuelco. Expresado en términos de azúcar, representa aproximadamente 19 kg de azúcar por tonelada de caña, un 33% superior al promedio registrado entre 2016 y 2026, de 14,2 kg.