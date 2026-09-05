Zafra 2026: la cosecha de caña arrancó un mes más tarde que la media de campañas anteriores

Carmina Fandos, de la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG), y Jorge Forciniti, de la sección Agrometeorología, explicaron que la presente campaña mostró un inicio de cosecha más tardío que el observado en campañas anteriores. Mientras que en años previos el comienzo de la cosecha se había producido incluso durante la primera quincena de abril, en 2026 el inicio se retrasó hasta la primera quincena de mayo; principalmente, como consecuencia de las condiciones ambientales registradas durante el verano y el otoño.