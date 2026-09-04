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Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de Ecuador y dirigirá hasta el Mundial 2030

El “Muñeco” llegó a un acuerdo para reemplazar a Sebastián Beccacece y tendrá su primera experiencia al frente de una selección. Viajará a Quito para firmar su contrato y debutaría a fines de septiembre.

Marcelo Gallardo, DT de River.
Marcelo Gallardo, DT de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marcelo Gallardo acordó dirigir a la selección de Ecuador hasta 2030; viajará a Quito para firmar y debutará en septiembre, en reemplazo de Sebastián Beccacece.
  • Tras cerrar su segundo ciclo en River en 2026, el entrenador tendrá su primera experiencia en selecciones nacionales, sucediendo a sus compatriotas Alfaro y Beccacece.
  • La designación ratifica la apuesta de Ecuador por técnicos argentinos e inicia un proyecto de largo plazo con miras a la clasificación y disputa del Mundial 2030.
Resumen generado con IA

Marcelo Gallardo comenzará una etapa inédita en su carrera como entrenador. El ex técnico de River llegó a un acuerdo para asumir al frente de la Selección de Ecuador y firmará un contrato que se extenderá hasta el Mundial 2030.

El “Muñeco” reemplazará a Sebastián Beccacece y viajará durante los próximos días a Quito para formalizar su vínculo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su estreno está previsto para la fecha FIFA de fines de septiembre, la primera después de la Copa del Mundo.

Será la primera experiencia de Gallardo como entrenador de un seleccionado. Hasta ahora, toda su trayectoria desde el banco se había desarrollado en clubes.

Ecuador, además, mantendrá su apuesta por técnicos argentinos. Beccacece estuvo al frente durante el Mundial 2026, donde la “Tri” consiguió un histórico triunfo frente a Alemania durante la fase de grupos, aunque posteriormente quedó eliminada ante México en los 16avos de final. Anteriormente, Gustavo Alfaro había conducido al equipo en Qatar 2022.

Gallardo y una nueva etapa después de River

La carrera de Gallardo como entrenador comenzó en Nacional de Uruguay en 2011, pero su etapa más importante llegó en River. Durante su primer ciclo, entre 2014 y 2022, conquistó 14 títulos y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club.

Entre sus conquistas sobresalen las Copas Libertadores de 2015 y 2018, esta última obtenida frente a Boca en la histórica final disputada en Madrid.

Después tuvo una experiencia en Al-Ittihad de Arabia Saudita y regresó a River en agosto de 2024. Su segundo ciclo terminó en febrero de 2026 sin títulos y Eduardo Coudet asumió posteriormente la conducción del equipo.

Ahora, Gallardo cambiará completamente de escenario. Por primera vez deberá encabezar un proceso de selección y Ecuador le entregará un proyecto de largo plazo, con el Mundial 2030 como gran objetivo.

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