Marcelo Gallardo está a un paso de convertirse en DT de Ecuador: los detalles del contrato y cuándo asumiría

Gallardo viene de trabajar como comentarista de ESPN durante el Mundial 2026, aunque se retiró de la cobertura durante el torneo por cuestiones personales. En ese momento había descartado los rumores que lo vinculaban con la selección uruguaya y había aclarado “Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir acá y tengo que responder. No es que me voy a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa”. Además, había expresado sus ganas de volver a dirigir al señalar “Tengo ganas de disfrutar. Veremos como se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado”.