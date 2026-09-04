Marcelo Gallardo está a un paso de convertirse en DT de Ecuador: los detalles del contrato y cuándo asumiría

Resumen para apurados
- Marcelo Gallardo está a un paso de ser el nuevo DT de Ecuador tras alcanzar un acuerdo deportivo con la federación de ese país para firmar un contrato por cuatro años.
- El exentrenador de River Plate reemplazará a Sebastián Beccacece tras el Mundial 2026, en lo que representará su primera experiencia al mando de un seleccionado nacional.
- El proyecto apunta a la Copa del Mundo 2030 y su debut oficial se concretaría en septiembre, con una gira preparatoria por Asia ante Corea del Sur y Japón.
Marcelo Gallardo está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. El acuerdo deportivo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol está cerrado y solo restan resolver detalles económicos para formalizar el vínculo y avanzar con su presentación oficial. Las conversaciones entre las partes llevan cerca de un mes y entraron en su etapa decisiva.
El contrato que firmaría el “Muñeco” tendría una duración de cuatro años y estaría pensado como un proyecto de largo plazo, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030. La competencia se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, y la intención de la FEF es sostener un proceso que tenga continuidad durante todo ese período.
Según explicó el periodista César Luis Merlo para Studio Fútbol, “está confirmado que está a un paso. Hay acuerdo en lo deportivo. Se discutieron aspectos económicos, pero lo deportivo está resuelto. Salvo una catástrofe, Gallardo será el DT”. Además, el presidente de la FEF, Francisco Egas, extendió su permanencia fuera de Ecuador para avanzar personalmente en las gestiones que permitan concretar la firma.
Gallardo viene de trabajar como comentarista de ESPN durante el Mundial 2026, aunque se retiró de la cobertura durante el torneo por cuestiones personales. En ese momento había descartado los rumores que lo vinculaban con la selección uruguaya y había aclarado “Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir acá y tengo que responder. No es que me voy a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa”. Además, había expresado sus ganas de volver a dirigir al señalar “Tengo ganas de disfrutar. Veremos como se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado”.
El desafío que tendrá con Ecuador
La llegada de Gallardo se produciría después de la salida de Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Ecuador fue eliminado por México en los 16avos de final. Antes de Beccacece, otro argentino, Gustavo Alfaro, había conducido a la “Tri” en el Mundial de Qatar 2022. En caso de asumir, el técnico de 50 años tendrá una agenda inmediata exigente, ya que Ecuador tiene prevista una gira por Asia: enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre, luego jugará ante Japón el 1° de octubre y cerrará el cuadrangular el 5 de octubre frente al ganador de Panamá y Nueva Zelanda.
La última vez que Gallardo estuvo sentado en un banco fue en febrero de 2026, durante su segundo ciclo en River, que había comenzado en 2024. En esa etapa dirigió 86 partidos, con 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas, antes de renunciar tras una serie de malos resultados y cuestionamientos por sus planteos tácticos. Previamente había dirigido Al-Ittihad, entre finales de 2023 y mediados de 2024, con 15 triunfos, cuatro empates y 14 derrotas. Su primera experiencia como entrenador fue en Nacional de Uruguay, donde fue campeón en la temporada 2011-2012, mientras que en River conquistó 14 títulos entre 2014 y 2022 y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club.