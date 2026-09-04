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Arruabarrena prepara un Boca alternativo para visitar a Gimnasia de Mendoza: bajas, dudas y posible debut

El “Xeneize” jugará este sábado en Mendoza por la séptima fecha del Clausura, menos de 72 horas después de eliminar a Vélez de la Copa Argentina. Leandro Paredes será preservado y Matías Satas podría tener su estreno en Primera.

Arruabarrena, entrenador de Boca.
Arruabarrena, entrenador de Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Arruabarrena dispondrá hoy un equipo alternativo de Boca ante Gimnasia en Mendoza por el Clausura, para cuidar titulares de cara a la Copa Sudamericana.
  • Tras eliminar a Vélez en Copa Argentina hace menos de 72 horas, el DT preservará a Leandro Paredes por fatiga y podría hacer debutar en Primera al juvenil Matías Satas.
  • La rotación masiva pondrá a prueba el recambio del plantel antes del crucial cruce del martes ante San Pablo, clave para las aspiraciones internacionales del club.
Resumen generado con IA

Boca deberá afrontar un nuevo compromiso casi sin descanso. Después de conseguir la clasificación ante Vélez por la Copa Argentina, el equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará hoy Gimnasia de Mendoza por la séptima fecha del Torneo Clausura. Con el partido del martes frente a San Pablo por la Copa Sudamericana en el horizonte, el entrenador prepara una importante rotación.

Una de las bajas confirmadas será Leandro Paredes. El mediocampista terminó el encuentro en Córdoba con una contractura muscular y será preservado para intentar que llegue en condiciones al duelo internacional. Lautaro Di Lollo también presenta molestias musculares, mientras que Tomás Aranda continúa entre los ausentes.

En defensa, Dylan Gorosito y Nicolás Figal aparecen como las principales certezas. Facundo Herrera y Marco Pellegrino compiten por otro lugar en la zaga, mientras que la mayor novedad podría aparecer sobre el lateral izquierdo: Lautaro Blanco pelea por el puesto con Matías Satas, juvenil que podría tener su debut absoluto en Primera.

Arruabarrena también analiza modificar el esquema y utilizar solamente dos mediocampistas. Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte son las principales alternativas. Kevin Zenón y Carlos Palacios también podrían tener una oportunidad, mientras que Williams Alarcón corre desde atrás por su falta de ritmo.

En ataque, Sebastián Villa y Leonel Flores aparecen entre las opciones, aunque la conformación dependerá del dibujo elegido. Incluso Ascacibar podría adelantarse algunos metros.

La decisión definitiva llegará después de que Arruabarrena evalúe individualmente la recuperación física de sus jugadores. Con menos de 72 horas entre partidos y San Pablo esperando, Boca se prepara para presentar un equipo con numerosos cambios en Mendoza.

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