Arruabarrena prepara un Boca alternativo para visitar a Gimnasia de Mendoza: bajas, dudas y posible debut

Boca deberá afrontar un nuevo compromiso casi sin descanso. Después de conseguir la clasificación ante Vélez por la Copa Argentina, el equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará hoy Gimnasia de Mendoza por la séptima fecha del Torneo Clausura. Con el partido del martes frente a San Pablo por la Copa Sudamericana en el horizonte, el entrenador prepara una importante rotación.