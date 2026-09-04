Boca ya conoce cuándo enfrentará a Racing por Copa Argentina y podría sufrir varias bajas
El “Xeneize” jugará el 27 de septiembre en Córdoba por un lugar en las semifinales. El partido coincidirá con la fecha FIFA y Rodolfo Arruabarrena podría perder a varios futbolistas convocados a sus selecciones.
Resumen para apurados
- Boca Juniors enfrentará a Racing Club el 27 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina.
- El Xeneize avanzó tras vencer a Vélez por penales, pero el cruce coincide con la fecha FIFA, lo que generaría bajas sensibles por convocatorias a selecciones.
- El ganador pasará a semifinales para medirse ante Riestra o Banfield, mientras el club administra la rotación en el torneo local y posibles salidas del plantel.
Boca ya tiene fecha para uno de sus próximos grandes desafíos. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los cuartos de final de la Copa Argentina.
El ganador avanzará a semifinales y enfrentará al vencedor del cruce entre Deportivo Riestra y Banfield. Boca llegó hasta esta instancia después de vencer 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento y superar por penales a Vélez en los octavos de final.
Sin embargo, la fecha elegida presenta un problema: el encuentro se disputará durante una ventana internacional y Arruabarrena podría perder varias piezas.
Álvaro Montero y Miguel Merentiel aparecen entre los jugadores con posibilidades de ser convocados por Colombia y Uruguay, respectivamente. También está Leonel Flores, quien podría ser citado por Diego Placente para la Selección argentina Sub-20.
Carlos Palacios, Williams Alarcón, Ángel Romero y Sebastián Villa también aparecen como posibles convocados, aunque con menores posibilidades. La situación definitiva dependerá de las listas que presenten las diferentes selecciones.
Rotación y posible debut ante Gimnasia de Mendoza
Antes de pensar definitivamente en Racing, Boca deberá afrontar el Clausura. Arruabarrena prepara una rotación prácticamente completa para enfrentar a Gimnasia de Mendoza, con la intención de administrar las cargas de un plantel que también compite en varios frentes.
La principal novedad podría ser Matías Satas. El juvenil, considerado una de las promesas de las inferiores, se perfila para tener su debut en Primera.
El encuentro tendrá además una curiosidad estadística: Gimnasia integra el reducido grupo de siete equipos que mantienen un historial favorable frente a Boca.
Zenón podría dejar Boca
Mientras Arruabarrena administra el plantel, la dirigencia también trabaja en el mercado. Kevin Zenón quedó cerca de abandonar el club después de que Atlas avanzara en las negociaciones para adquirirlo.
Entre el Clausura, el mercado y las convocatorias internacionales, Boca atraviesa semanas cargadas. En el horizonte ya aparece Racing y un partido que definirá quién continúa en carrera por el título.