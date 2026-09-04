La Corte confirmó el sobreseimiento de los rugbiers franceses acusados por abuso sexual en Mendoza

La causa se inició en julio de 2024, luego de que M.S.L (39 años) presentara junto a su abogada Natacha Romano una denuncia en el Ministerio Público Fiscal mendocino, acusando a Oscar Jegou (20) y a Hugo Auradou (21), por abuso sexual. Según su testimonio, conoció a uno de los jugadores en el VIP del boliche Wabi. Tras tomar algunos tragos se dirigieron en taxi al hotel donde el jugador del seleccionado francés de rugby se alojaba con el resto de la delegación. En la habitación 603, él la había invitado a "tomar algo", pero al entrar, la habría sujetado sin mediar palabras y la habría violado.