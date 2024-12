La Justicia sobreseyó a los rugbiers franceses acusados por abuso sexual en Mendoza

“La decisión de la magistrada se basa en el artículo 353, inciso 2, que indica que el hecho no encuadra en una figura penal, es decir, se da la atipicidad del hecho. En conclusión, el hecho investigado no constituye delito”, informó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. “Por el tipo de delito en cuestión, no habrá declaraciones a la prensa”, remarcó el comunicado.