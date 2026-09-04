De visita en Tucumán, un misionero conoció el paseo de Alberdi y fue crítico con el estado de la ciudad: “Es una mugre”

Su crítica apareció mientras recorría el paseo inaugurado recientemente en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, donde funcionó la casa natal de Alberdi. El lugar fue transformado en un espacio destinado a recuperar la figura del autor de “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, con una fuente, un busto, sectores que repasan distintos momentos de su vida y un tótem interactivo.