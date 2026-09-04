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De visita en Tucumán, un misionero conoció el paseo de Alberdi y fue crítico con el estado de la ciudad: “Es una mugre”

El turista valoró el homenaje al prócer, aunque su recorrido por la capital le dejó, según dijo, una impresión negativa sobre la limpieza y el cuidado de los espacios públicos.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un turista de Misiones visitó este viernes el nuevo Paseo Alberdi en San Miguel de Tucumán y criticó duramente la suciedad y el estado de la ciudad ante los medios locales.
  • El espacio homenajea al prócer con tecnología interactiva en su casa natal, pero el visitante cuestionó la gestión de la intendencia respecto al mantenimiento urbano.
  • El testimonio refleja el desafío de la capital tucumana para mejorar su imagen turística y los servicios públicos ante la llegada de nuevos visitantes al circuito histórico.
Resumen generado con IA

El nuevo paseo dedicado a Juan Bautista Alberdi, inaugurado en el lugar donde estuvo la casa natal del prócer, despertó distintas opiniones entre quienes se acercaron este viernes a conocer el espacio. Entre la curiosidad por el tótem interactivo, que permite escuchar al propio Alberdi y las reflexiones sobre su legado, también apareció una mirada crítica sobre el estado de San Miguel de Tucumán.

La observación llegó de un turista que viajó desde Misiones y que, mientras recorría la zona, fue consultado por LA GACETA sobre su impresión del homenaje al tucumano. Primero valoró la propuesta y destacó la posibilidad de acercar la historia a quienes visitan el lugar. Pero cuando se le preguntó por su experiencia como visitante, fue contundente.

Inauguraron el Paseo Alberdi IA: un espacio para homenajear al prócer tucumano

Inauguraron el Paseo Alberdi IA: un espacio para homenajear al prócer tucumano

“Una ciudad a la que yo entro, o a veces me pierdo dentro de la ciudad, es una mugre”, afirmó. Y enseguida aclaró que hablaba desde la perspectiva de quien llega como visitante: “Soy turista”.

El hombre también cuestionó el estado de los espacios públicos y apuntó a la responsabilidad de las autoridades. “No sé quién es la intendenta (por Rossana Chahla), pero deja mucho que desear”, sostuvo, en referencia a la limpieza de la capital.

Su crítica apareció mientras recorría el paseo inaugurado recientemente en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, donde funcionó la casa natal de Alberdi. El lugar fue transformado en un espacio destinado a recuperar la figura del autor de “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, con una fuente, un busto, sectores que repasan distintos momentos de su vida y un tótem interactivo.

captura de video captura de video

Este último fue uno de los puntos que más llamó la atención de quienes se acercaron. La pantalla permite mantener una suerte de conversación virtual con Alberdi y acceder a información sobre su vida, sus ideas y hasta algunas de sus costumbres. La propuesta busca que el recorrido histórico tenga un componente tecnológico y resulte atractivo para los visitantes.

El turista misionero también valoró esa herramienta. Consideró que puede ser especialmente útil para quienes no están familiarizados con este tipo de dispositivos y destacó que permite acceder a información de una manera diferente.

Sin embargo, su mirada sobre la ciudad fue mucho más severa. “Espero que un poco la gente cambie, porque esto es la única manera que se va a modificar; sacando a todos los que no hacen correctamente las cosas”, expresó.

Más allá de su crítica, el visitante también dejó una reflexión sobre la importancia de conocer la historia y cuestionó la pérdida del hábito de la lectura. “Es lo que más te va a enseñar. Es lo que más te va a abrir la cabeza: leer. No mirar un video”, sostuvo.

Consultado sobre Alberdi, dijo conocer su trayectoria y rescató especialmente su aporte a la organización institucional del país. Para él, el legado del prócer puede resumirse en una idea: “La libertad se defiende”.

“La libertad no es solamente estar libre y expresarla. Es ejercerla, pelearla todos los días, en un sueldo, en un trabajo, en lo que uno quiere hacer y desarrollar”, reflexionó.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánJuan Bautista Aberdi
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