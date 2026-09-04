Evita que te roben la cuenta de Instagram: qué debes configurar ahora
Meta recomienda activar la autenticación en dos pasos y revisar los accesos de la cuenta para reducir el riesgo de hackeos. Con estas simples medidas, los usuarios pueden reforzar la seguridad de su perfil y detectar intentos de ingreso sospechosos.
Resumen para apurados
- Meta instó hoy a usuarios de Instagram a activar la autenticación en dos pasos desde la plataforma para evitar el robo de perfiles ante el aumento de ciberataques.
- La función añade un código extra vía app o SMS y permite revisar inicios de sesión, luego de que las contraseñas tradicionales dejaran de ser suficientes contra el phishing.
- La adopción de estas medidas busca frenar estafas por mensajes directos y sentar un estándar de seguridad proactiva para proteger la identidad digital a largo plazo.
Tener una contraseña segura ya no es suficiente para proteger una cuenta de Instagram. La plataforma cuenta con distintas herramientas que permiten reforzar la seguridad del perfil, detectar accesos sospechosos y reducir el riesgo de que terceros se apoderen de la cuenta.
Entre las principales medidas se encuentran activar la autenticación en dos pasos, mantener actualizado el correo electrónico y el número de teléfono asociados al perfil y prestar atención a los mensajes que solicitan información personal.
El ajuste clave para evitar el robo de una cuenta
Una de las herramientas más importantes es la autenticación en dos pasos. Esta función incorpora una segunda instancia de verificación cuando se intenta acceder a la cuenta desde un dispositivo que Instagram no reconoce.
De esta manera, incluso si otra persona consigue conocer la contraseña, necesitará un código o una confirmación adicional para completar el inicio de sesión.
Para activarla en Instagram, hay que ingresar al menú de configuración, acceder a Cuenta de Meta, seleccionar Inicio de sesión y seguridad y finalmente entrar en Autenticación en dos pasos. Allí se puede elegir el método de protección y seguir las indicaciones de la aplicación.
Qué opciones ofrece Instagram para verificar la identidad
Meta permite utilizar distintos métodos para completar la autenticación en dos pasos. Uno de ellos consiste en recurrir a una aplicación de autenticación, que genera los códigos necesarios para iniciar sesión.
Entre las aplicaciones mencionadas se encuentran Duo Mobile y Google Authenticator. Meta recomienda especialmente esta alternativa, que permite asociar varios dispositivos al mismo perfil para generar los códigos de acceso.
Otra posibilidad es recibir el código mediante SMS o WhatsApp en el número de teléfono vinculado a la cuenta. También se puede utilizar un número nuevo para configurar esta opción.
Además, es conveniente generar y conservar los códigos de respaldo, ya que pueden permitir recuperar el acceso si el usuario pierde su teléfono o no puede recibir los códigos de verificación habituales.
Cómo controlar los dispositivos que tienen acceso a Instagram
La seguridad de una cuenta también depende de saber desde dónde se está iniciando sesión. Instagram permite identificar determinados equipos como dispositivos de confianza, aunque Meta recomienda evitar esta opción en computadoras o teléfonos públicos y compartidos.
La plataforma también puede enviar una alerta cuando detecta un intento de ingreso desde un dispositivo o navegador desconocido. La notificación permite revisar el tipo de equipo y la ubicación desde la que se produjo el intento y decidir si se autoriza o rechaza.
Los usuarios también pueden consultar los accesos recientes desde Configuración > Seguridad > Actividad de inicio de sesión. Si aparece un dispositivo que no reconocen, es posible cerrar esa sesión y reportar el acceso.
La herramienta de comprobación rápida de seguridad
Instagram dispone además de una función denominada comprobación rápida de seguridad, pensada especialmente para aquellas cuentas que podrían haber sido comprometidas.
La herramienta guía al usuario para revisar los inicios de sesión recientes, controlar los datos del perfil y comprobar las cuentas que comparten información de acceso. También permite actualizar el teléfono y el correo electrónico utilizados para recuperar la cuenta.
Sin embargo, esta función no sustituye las medidas preventivas. Mantener actualizados los datos de contacto continúa siendo fundamental para poder recibir avisos y recuperar el perfil ante posibles inconvenientes.
La señal de alerta que puede revelar una estafa
Uno de los principales riesgos para los usuarios son los mensajes fraudulentos enviados por cuentas que intentan hacerse pasar por Instagram.
Estos mensajes pueden advertir falsamente sobre una supuesta suspensión de la cuenta, problemas con publicaciones o infracciones de derechos de autor, con el objetivo de conseguir contraseñas u otros datos confidenciales.
Una recomendación fundamental es recordar que Instagram no utiliza los mensajes directos para comunicarse con los usuarios sobre cuestiones relacionadas con sus cuentas. Las comunicaciones auténticas pueden consultarse en la sección Correos electrónicos de Instagram, dentro de la configuración.
Ante un mensaje sospechoso, lo más recomendable es no proporcionar información, bloquear la cuenta y utilizar las herramientas de denuncia disponibles en la aplicación.
Cómo denunciar perfiles y mensajes sospechosos
Instagram permite reportar contenido directamente desde la aplicación. El usuario puede hacerlo mediante los tres puntos que aparecen en las publicaciones, manteniendo presionado un mensaje sospechoso o ingresando al perfil de la cuenta que se quiere denunciar.
Las denuncias también pueden ayudar a la plataforma a identificar cuentas que se hacen pasar por otras personas, realizan spam o intentan engañar a los usuarios.
La mejor defensa frente a un hackeo es combinar varias medidas de seguridad: utilizar la autenticación en dos pasos, controlar periódicamente los dispositivos conectados, mantener actualizados los datos de recuperación y desconfiar de cualquier mensaje que solicite contraseñas o información sensible.