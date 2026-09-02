Victoria Sauze regresó a Tucumán como campeona con Las Leonas y vivió un emocionante momento antes de aterrizar

El viaje tuvo además un momento especial antes de tocar suelo tucumano. Cuando faltaba poco para llegar, la tripulación tomó el micrófono para contarle al resto de los pasajeros que una de las integrantes de Las Leonas viajaba a bordo. "Señores pasajeros, antes de llegar a Tucumán les quiero contar que en este avión, en la fila 29A, viaja Victoria Sauze, que integra el plantel de Las Leonas que salió campeón del mundo. Les pido un fuerte aplauso", fue el mensaje que se escuchó por los parlantes.