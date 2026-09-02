Victoria Sauze regresó a Tucumán como campeona con Las Leonas y vivió un emocionante momento antes de aterrizar

Resumen para apurados
- Victoria Sauze regresó a Tucumán tras consagrarse campeona mundial con Las Leonas y fue ovacionada por los pasajeros en su vuelo de regreso a la provincia.
- La tripulación anunció su presencia a bordo antes de aterrizar. La mediocampista venía de ser clave en la final ante Países Bajos que le dio el título a Argentina.
- Tras el logro deportivo más relevante de su carrera, la deportista descansará con su familia y se prevé que reciba diversos homenajes en su provincia natal.
Victoria Sauze volvió a Tucumán después de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. La campeona del mundo con Las Leonas emprendió el regreso a la provincia en el vuelo JA3238, operado por JetSMART Airlines, que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. El servicio tenía prevista su salida para las 19.59 y su llegada para las 21.59, aunque finalmente sufrió una demora y aterrizó en Tucumán a las 22.53.
El viaje tuvo además un momento especial antes de tocar suelo tucumano. Cuando faltaba poco para llegar, la tripulación tomó el micrófono para contarle al resto de los pasajeros que una de las integrantes de Las Leonas viajaba a bordo. "Señores pasajeros, antes de llegar a Tucumán les quiero contar que en este avión, en la fila 29A, viaja Victoria Sauze, que integra el plantel de Las Leonas que salió campeón del mundo. Les pido un fuerte aplauso", fue el mensaje que se escuchó por los parlantes.
La respuesta fue inmediata. Los pasajeros acompañaron el anuncio con aplausos para la jugadora tucumana, en un reconocimiento espontáneo que quedó registrado en video. Después de semanas de competencia, viajes y emociones junto al seleccionado argentino, Sauze finalmente estaba de regreso en la provincia que la vio nacer y donde comenzó su historia dentro del hockey.
Además, el momento fue registrado en video y publicado por LA GACETA en su cuenta de Instagram. La propia Sauze reaccionó a la publicación y agradeció el cariño recibido con un breve mensaje que resumió el momento: "Gracias por tanto amor".
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De la final mundial a los días en Tucumán
El recibimiento se produjo apenas unos días después de que Sauze fuera protagonista de una final inolvidable ante Países Bajos. La mediocampista había quedado fuera de la convocatoria para la semifinal frente a Australia, pero recuperó su lugar para la definición. En el partido decisivo participó en la acción que terminó con el empate de María José Granatto y que permitió que Las Leonas llevaran el encuentro a los penales, donde Argentina terminó consagrándose campeona.
Ahora, la tucumana tendrá algunos días para descansar y reencontrarse con su familia después de la conquista más importante de su trayectoria. Su regreso a la provincia también abre la puerta a posibles homenajes y distinciones por el título mundial, mientras el reconocimiento que recibió durante el vuelo ya funcionó como una primera bienvenida a casa para una deportista que acaba de hacer historia con la camiseta argentina.