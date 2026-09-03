La historia cobra voz: Paseo Alberdi IA, entre memoria e innovación

La lógica tiene, incluso, una particularidad histórica. El secretario señaló que muchos de los grandes constructores del país tuvieron una mirada puesta en la modernización y en las ideas que llegaban desde otros lugares, incluyendo al mismo Alberdi. En ese sentido, utilizar una herramienta contemporánea para recuperar al prócer supone también contar su historia desde una perspectiva acorde con el presente. “Es algo que revaloriza la cultura y la historia”, sostuvo.