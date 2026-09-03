La historia cobra voz: Paseo Alberdi IA, entre memoria e innovación

Resumen para apurados
- Autoridades tucumanas inauguraron hoy el Paseo Alberdi IA en la esquina natal del prócer, con el fin de homenajear su figura y acercar su historia a la comunidad.
- El sitio combina un tótem interactivo con inteligencia artificial que dialoga con los visitantes, un busto escultórico, una fuente temática y música compuesta por Alberdi.
- La iniciativa busca revalorizar el patrimonio urbano y acercar la historia nacional a las nuevas generaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas contemporáneas.
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán hace 216 años, en una emblemática esquina de la ciudad, 24 de Septiembre y 25 de Mayo. Pero desde esta tarde existe una nueva manera de recordarlo, no solo mediante los libros o las referencias a su obra constitucional: desde ahora puede responder preguntas, recordar sus facetas como artista, hablar de su infancia y hasta hacer chistes a los visitantes.
A través del uso de inteligencia artificial, el Paseo Alberdi IA reconstruye en primera voz la historia del prócer, una propuesta que combina arte y patrimonio cultural en donde hace más de dos siglos se encontraba su primer hogar. Un tótem interactivo, un busto realizado por el escultor Carlos Benavídez, una escultura en forma de libro y música compuesta por el mismo Alberdi completan la propuesta en pleno centro tucumano.
Una historia que contar
Detrás de la reconstrucción de la imagen del Padre de la Constitución, hay un trabajo que comenzó mucho antes. Cecilia Guerra, historiadora y directora de museos de la municipalidad, realizó la investigación histórica que dio forma a los contenidos de la experiencia interactiva. Su trabajo también incluyó las frases incorporadas al libro y las intervenciones realizadas en el piso del espacio público.
El desafío no consistía simplemente en reunir datos biográficos. Había que decidir qué Alberdi contar y, sobre todo, cómo conseguir que una figura del siglo XIX pudiera establecer un diálogo con las personas que se acerquen al paseo. “Se habla mucho de él, pero poco se lo conoce”, sostuvo la historiadora.
Por eso, la propuesta busca que los visitantes puedan acercarse a su pensamiento y conocer más allá: “Lo bueno fue poder rastrear toda la vida del prócer y hablar de su faceta política, del Alberdi escritor, músico, de su infancia junto al General Belgrano”, explicó la directora. Su cercanía con el General es una relación que Guerra considera especialmente significativa para comprender al personaje: “Alberdi nació en 1810 junto al inicio de la Revolución”, explicó.
Para construir ese personaje virtual, la historiadora trabajó junto a Julieta Lombardelli, vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial del proyecto. Uno de los principales desafíos fue encontrar una voz que resultara verosímil.
El tótem fue pensado para que la experiencia cambie según el momento y la interacción con quienes se acercan. Se activa con el movimiento y puede ofrecer diferentes contenidos, entre ellos, guiños al presente como hablar de un sándwich de milanesa o de volver a comer empanadas.
Un paseo sensorial
La inteligencia artificial es apenas una parte de la intervención. El homenaje se completa con un busto de Alberdi realizado por el escultor Benavídez, construido a partir de la iconografía investigada sobre el prócer.
También hay una fuente con forma de libro abierto, realizada por Jacobo Paz y Marcelo Beccari. El libro representa el conocimiento y la educación, mientras que el agua en movimiento busca simbolizar la continuidad de las ideas.
La fuente tendrá además una particularidad sonora. A las 19, 20 y 21, durante unos minutos, se podrán escuchar las piezas compuestas por Alberdi.
El recorrido incorpora la historia del tucumano grabada en el piso. A lo largo de todo el paseo se pueden observar diferentes etapas de su vida labradas en el suelo. También se incorporaron adoquines históricos y baldosas para favorecer la circulación de personas con discapacidad visual.
La tecnología como puente hacia la historia
Para Rodrigo Gómez Tortosa, secretario general de la ciudad, la propuesta responde a una decisión de la municipalidad de combinar la recuperación de la memoria con herramientas contemporáneas.
Alberdi IA pretende convertirse en un espacio donde la tecnología funcione como una puerta de entrada al conocimiento histórico. La experiencia tiene además un antecedente: el municipio ya había utilizado inteligencia artificial en el Paseo Congresales, una iniciativa que, según Gómez Tortosa, tuvo buena recepción entre tucumanos, vecinos y turistas.
La apuesta, entonces, es utilizar recursos que forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones para despertar interés por personajes y acontecimientos que muchas veces conocen solamente de nombre.
La lógica tiene, incluso, una particularidad histórica. El secretario señaló que muchos de los grandes constructores del país tuvieron una mirada puesta en la modernización y en las ideas que llegaban desde otros lugares, incluyendo al mismo Alberdi. En ese sentido, utilizar una herramienta contemporánea para recuperar al prócer supone también contar su historia desde una perspectiva acorde con el presente. “Es algo que revaloriza la cultura y la historia”, sostuvo.
La primera impresión de quienes recorrieron el paseo también aparece atravesada por esa combinación entre patrimonio y espacio urbano.
Patricia Martínez, enfermera, valoró especialmente la posibilidad de recuperar la historia argentina y tucumana a través del nuevo espacio. “Tiene un valor muy importante para los que desconocen quién era Alberdi”, señaló.
Rosa Torrejón, jubilada y oriunda de Jujuy, coincidió con esa mirada. Visitante frecuente de Tucumán porque su hija vive en la provincia, destacó el aspecto del paseo y consideró que aporta valor histórico a la ciudad. Recordó conocer la figura de Alberdi principalmente durante su paso por la escuela, pero valoraron que ahora exista un lugar abierto y accesible para volver a acercarse a su historia.
Una deuda con Alberdi
Durante la inauguración, la intendenta Rossana Chahla recordó que la idea surgió después de acercarse a la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo y advertir que la memoria del lugar estaba representada apenas por una pequeña placa.
La jefa municipal planteó que el nuevo paseo busca devolverle a Alberdi una presencia acorde con su importancia y, al mismo tiempo, recuperar para San Miguel de Tucumán un espacio público de encuentro.
El gobernador Osvaldo Jaldo, en tanto, vinculó la inauguración con la necesidad de recuperar el protagonismo de los tucumanos en la historia nacional y definió el paseo como una manera de comenzar a saldar una deuda con los próceres.
Así, entre una escultura de bronce, una fuente que acompaña con música, historia que aparece bajo los pies y una pantalla que permite conversar con alguien nacido en 1810, el nuevo paseo propone algo más que un homenaje. Propone que Alberdi vuelva a formar parte de la conversación cotidiana de la ciudad. (Producción periodística Valentina Aranda Zóttola)