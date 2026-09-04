Números de Oro: viajó a Suiza para visitar a una hija y a sus nietas, y a poco de su regreso resultó la única ganadora del pozo de $3.500.000

Nueve de los 10 hijos de María Encarnación Torres se enterarán con esta nota que ella es la única ganadora del pozo de $ 3.500.000 de la 23ª semana de los Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA. Uno de ellos lo sabe porque vive con ella en su casa de Los Pocitos, en Tafí Viejo. De hecho, la nuera de Encarnación se encargó de verificar que la lectora, de 82 años, había consignado correctamente cada uno de los números de la tarjeta.