SEMANA 23

Números de Oro: viajó a Suiza para visitar a una hija y a sus nietas, y a poco de su regreso resultó la única ganadora del pozo de $3.500.000

María Encarnación Torres tiene 82 años, y una decena de hijos. Participa del tradicional juego de LA GACETA desde sus inicios. Finalmente, la fortuna golpeó la puerta de su casa en Tafí Viejo.

PONERSE AL DÍA CON LAS CUENTAS. Con parte del dinero del premio, Encarnación piensa pagar deudas. Además, irá al súper para comprar mercadería con la idea de hacer acopio.
PONERSE AL DÍA CON LAS CUENTAS. Con parte del dinero del premio, Encarnación piensa pagar deudas. Además, irá al súper para comprar mercadería con la idea de hacer acopio.
Hace 6 Hs

Nueve de los 10 hijos de María Encarnación Torres se enterarán con esta nota que ella es la única ganadora del pozo de $ 3.500.000 de la 23ª semana de los Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA. Uno de ellos lo sabe porque vive con ella en su casa de Los Pocitos, en Tafí Viejo. De hecho, la nuera de Encarnación se encargó de verificar que la lectora, de 82 años, había consignado correctamente cada uno de los números de la tarjeta.

Control de números

“Siempre controlo mientras tomo unos mates. Ya el martes me faltaba un solo número, el 87; y por suerte salió. Estaba con mi nuera, y le pasé la tarjeta para que ella controle bien, porque a mi edad me podía haber confundido con algún número, aunque siempre controlo bien. Y ella vio y me dijo que estaba todo bien, y ahí me puse muy contenta”, contó Encarnación a LA GACETA.

Los Números de Oro de LA GACETA del 4 de septiembre de 2028

Los Números de Oro de LA GACETA del 4 de septiembre de 2028

Dijo que desde que comenzó el entretenimiento, no deja pasar un viernes sin comprar el diario, para tener la tarjetita. “Es la primera vez que gano. Se me dio ahora”, celebró.

Sus hijos

De su decena de hijos, nueve viven en Tucumán -Roberto (63 años), Miguel (61), Liliana (59), Hugo (56), Beatriz (51), Rosa (49), Oscar (47), Sergio (44) y Natalia (40)-, y la restante -Graciela (53)-, en Suiza.

Precisamente, la afortunada lectora regresó hace unas semanas, de una estadía de dos meses y 20 días por aquel país europeo. “Fui a visitarla a ella y a mis dos nietas de allá, que ya son grandes. Parece que el viaje me trajo suerte”, bromeó.

Destino del dinero

Encarnación ya pensó a qué destinará parte de los $3,5 millones que ganó. “Yo soy jubilada; entre mi jubilación y la pensión de mi marido cobro alrededor de $ 600.000; eso no alcanza para mucho. La idea con la plata es pagar deudas y conservar algo. Tengo varias cuentas para pagar”, dijo.

Compras

Añadió que también irá al súper, para hacer una compra grande. “Quiero tener mercadería para que me dure un tiempo. Uno debe pensar primero en eso. Y después, también tengo unos arreglitos que podría hacer en casa. Este dinero sirve para respirar alguito; porque está muy dura la mano”, afirmó.

Una ganadora se adjudicó el pozo de Números de Oro, que se mantiene en $3.500.000

Una ganadora se adjudicó el pozo de Números de Oro, que se mantiene en $3.500.000

Encarnación vive con su hijo Sergio, con su nuera y con cuatro de sus nietos: dos mujeres (de 15 y de 13 años) y dos varones (de 11 y de 3). “Si se portan bien puede ser que les compre algún regalito”, sugirió.

Un poco de sorpresa

Encarnación decidió jugar un poco a las escondidas con sus hijos, y no les avisó sobre el premio. “Todavía no les conté que había ganado; que lean el diario mañana (por hoy), y que organicen un asadito de festejo”, arengó.

Con la tarjeta que se entrega junto al diario de hoy los lectores participan por un pozo de $3.500.000. Si el cartón lleva el sello de “usuario tarjeta Sol” duplicará el premio. Para conocer historias, novedades y próximos sorteos, se recomienda seguir las redes oficiales del entretenimiento en Facebook y en Instagram.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Tafí ViejoNúmeros de Oro de LA GACETASuizaLos Pocitos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes
1

Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

Psicosis posparto y maternidad: dos casos extremos que obligan a hablar de salud mental perinatal
2

Psicosis posparto y maternidad: dos casos extremos que obligan a hablar de salud mental perinatal

La venganza tiene forma de un agresivo virus mortal
3

La venganza tiene forma de un agresivo virus mortal

Luego de 35 años, vuelve a la pantalla grande “Terminator 2”
4

Luego de 35 años, vuelve a la pantalla grande “Terminator 2”

La creatividad de una supuesta artista trans alemana
5

La creatividad de una supuesta artista trans alemana

Ranking notas premium
Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
1

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Nace la súper cámara civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”
2

Nace la "súper cámara" civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

La historia del “Loco” Salinas: fue campeón del mundo y tuvo una fortuna, pero los excesos lo llevaron a perderlo todo
3

La historia del “Loco” Salinas: fue campeón del mundo y tuvo una fortuna, pero los excesos lo llevaron a perderlo todo

Malvinas: entre el uso geopolítico de Trump sobre las islas y la sobreactuación de Milei
4

Malvinas: entre el uso geopolítico de Trump sobre las islas y la sobreactuación de Milei

Un casino en el bolsillo: cómo es el circuito que lleva las apuestas online hasta los adolescentes
5

Un casino en el bolsillo: cómo es el circuito que lleva las apuestas online hasta los adolescentes

Más Noticias
Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Según Trump, Venezuela “no está lista” para tener elecciones

Según Trump, Venezuela “no está lista” para tener elecciones

Afirman que las reformas de Kast en Chile representan un riesgo para los derechos humanos

Afirman que las reformas de Kast en Chile representan un riesgo para los derechos humanos

Una startup tucumana usa IA y drones para detectar basurales

Una startup tucumana usa IA y drones para detectar basurales

Para el público infantil: desde Rusia llega la producción “Masha y los osos”

Para el público infantil: desde Rusia llega la producción “Masha y los osos”

El filme “Pepita, la pistolera” recrea una historia real

El filme “Pepita, la pistolera” recrea una historia real

La creatividad de una supuesta artista trans alemana

La creatividad de una supuesta artista trans alemana

Comentarios