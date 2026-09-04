Números de Oro: viajó a Suiza para visitar a una hija y a sus nietas, y a poco de su regreso resultó la única ganadora del pozo de $3.500.000
María Encarnación Torres tiene 82 años, y una decena de hijos. Participa del tradicional juego de LA GACETA desde sus inicios. Finalmente, la fortuna golpeó la puerta de su casa en Tafí Viejo.
Nueve de los 10 hijos de María Encarnación Torres se enterarán con esta nota que ella es la única ganadora del pozo de $ 3.500.000 de la 23ª semana de los Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA. Uno de ellos lo sabe porque vive con ella en su casa de Los Pocitos, en Tafí Viejo. De hecho, la nuera de Encarnación se encargó de verificar que la lectora, de 82 años, había consignado correctamente cada uno de los números de la tarjeta.
Control de números
“Siempre controlo mientras tomo unos mates. Ya el martes me faltaba un solo número, el 87; y por suerte salió. Estaba con mi nuera, y le pasé la tarjeta para que ella controle bien, porque a mi edad me podía haber confundido con algún número, aunque siempre controlo bien. Y ella vio y me dijo que estaba todo bien, y ahí me puse muy contenta”, contó Encarnación a LA GACETA.
Dijo que desde que comenzó el entretenimiento, no deja pasar un viernes sin comprar el diario, para tener la tarjetita. “Es la primera vez que gano. Se me dio ahora”, celebró.
Sus hijos
De su decena de hijos, nueve viven en Tucumán -Roberto (63 años), Miguel (61), Liliana (59), Hugo (56), Beatriz (51), Rosa (49), Oscar (47), Sergio (44) y Natalia (40)-, y la restante -Graciela (53)-, en Suiza.
Precisamente, la afortunada lectora regresó hace unas semanas, de una estadía de dos meses y 20 días por aquel país europeo. “Fui a visitarla a ella y a mis dos nietas de allá, que ya son grandes. Parece que el viaje me trajo suerte”, bromeó.
Destino del dinero
Encarnación ya pensó a qué destinará parte de los $3,5 millones que ganó. “Yo soy jubilada; entre mi jubilación y la pensión de mi marido cobro alrededor de $ 600.000; eso no alcanza para mucho. La idea con la plata es pagar deudas y conservar algo. Tengo varias cuentas para pagar”, dijo.
Compras
Añadió que también irá al súper, para hacer una compra grande. “Quiero tener mercadería para que me dure un tiempo. Uno debe pensar primero en eso. Y después, también tengo unos arreglitos que podría hacer en casa. Este dinero sirve para respirar alguito; porque está muy dura la mano”, afirmó.
Encarnación vive con su hijo Sergio, con su nuera y con cuatro de sus nietos: dos mujeres (de 15 y de 13 años) y dos varones (de 11 y de 3). “Si se portan bien puede ser que les compre algún regalito”, sugirió.
Un poco de sorpresa
Encarnación decidió jugar un poco a las escondidas con sus hijos, y no les avisó sobre el premio. “Todavía no les conté que había ganado; que lean el diario mañana (por hoy), y que organicen un asadito de festejo”, arengó.
Con la tarjeta que se entrega junto al diario de hoy los lectores participan por un pozo de $3.500.000. Si el cartón lleva el sello de “usuario tarjeta Sol” duplicará el premio. Para conocer historias, novedades y próximos sorteos, se recomienda seguir las redes oficiales del entretenimiento en Facebook y en Instagram.