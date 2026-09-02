Una ganadora se adjudicó el pozo de Números de Oro, que se mantiene en $3.500.000
La emoción volvió a hacerse presente entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro. Esta semana, una participante resultó ganadora del pozo, mientras que el premio para el próximo sorteo se mantiene en $3.500.000.
Una vez más, Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA, llevó alegría a una familia tucumana. Luego de una semana de expectativa, una lectora logró completar su tarjeta y quedarse con el premio.
De esta manera, este viernes la expectativa continúa con un pozo de $3.500.000, al que podrán acceder quienes reciban su tarjeta junto al diario y logren completar los números correspondientes.
Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17:30 a 20:30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio.
También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.