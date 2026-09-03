Cuánto gana un empleado que trabaja en McDonalds, Burger King o Mostaza en septiembre del 2026

El esquema se complementa con adicionales por la prestación de tareas específicas según las normas fijadas en el convenio. Para las horas cumplidas durante la jornada nocturna entre las 21 horas y las 6 horas se paga un valor de $685,60 más $39,08. En el caso del personal radicado en Río Negro y Neuquén, se abona un extra mensual por zona fría de $134.690,57 más $7.677,36, o bien $708,34 más $40,38 por hora trabajada. Quienes cumplen tareas en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur cobran un adicional del 40% calculado sobre el haber básico de su posición.