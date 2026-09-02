Casas sin escrituras: el Concejo busca regularizar la situación dominial del barrio Oeste II

La institución planteó una problemática de hace tiempo vinculada con los conjuntos habitacionales de Barrio Oeste II y, particularmente, con la situación de las viviendas ubicadas en monoblocks. Sucede que, con el paso de las décadas, numerosas unidades fueron objeto de ampliaciones y modificaciones respecto de la configuración originalmente prevista. Y en algunos casos, las construcciones se extendieron sobre sectores que en la documentación inicial habían sido considerados espacios de uso común.