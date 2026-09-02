La Copa El Ceibo reúne en Tucumán a varios de los juveniles más destacados del país

Paniagua, Leiva Chapero, Assis, Koch y Pestalardo Ibarra atraviesan distintos momentos de sus recorridos y todavía tienen buena parte de su formación por delante. Que todos puedan coincidir durante una misma semana en Tucumán también dimensiona la importancia de la Copa El Ceibo: un torneo que acerca a la provincia jugadores con experiencia nacional e internacional y les permite a los talentos locales medirse, sin salir de casa, con algunos de los proyectos más destacados de su generación.