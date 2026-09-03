Abeldaño volvió al gol; ahora sueña con volver a bailar

Desde la llegada de Julio César Falcioni, tampoco tuvo participación oficial con el plantel profesional. El delantero prefirió no dar demasiadas precisiones sobre los motivos de ese retroceso, aunque sí dejó entrever en sus redes sociales que atravesaba una situación difícil. “Hablan sin saber lo que uno está pasando por dentro. La gente opina, pero sólo yo y mi familia sabemos lo que pasó día a día”, escribió. También pidió no juzgar únicamente por lo que se ve desde afuera y cerró aquel mensaje con una mirada optimista: “Yo sé que todo mejorará y se acomodará para bien”.