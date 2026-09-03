Abeldaño volvió al gol; ahora sueña con volver a bailar

Resumen para apurados
- El delantero Gabriel Abeldaño volvió a convertir el miércoles en el triunfo 2-1 de la Reserva de Atlético Tucumán ante San Lorenzo, buscando recuperar confianza tras meses difíciles.
- El atacante de 21 años había perdido continuidad en el plantel profesional de Primera desde marzo, tras lo cual fue relegado a Reserva en medio de un complejo momento personal.
- Con este tanto, el juvenil espera retomar el ritmo competitivo y convencer al cuerpo técnico de Julio César Falcioni para ganarse una nueva oportunidad en el primer equipo.
Gabriel Abeldaño volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir. El miércoles, en la victoria 2-1 de la Reserva de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo, el “Ogro” abrió el camino con un golazo y volvió a festejar después de atravesar meses complejos. La pelota entró, apareció otra vez la sonrisa y, con ella, una sensación que en el último tiempo parecía haberse perdido: la de sentirse nuevamente importante.
No fueron tiempos fáciles para el delantero. El 16 de marzo sumó minutos por última vez con el plantel profesional, en la derrota 2-1 frente a Barracas Central. Hasta entonces, su carrera parecía avanzar en sentido ascendente: se había ganado el derecho de subir a Primera después de destacarse como goleador en la Reserva de Hugo Colace, había debutado ante River el año pasado y durante el inicio de esta temporada comenzaba a consolidarse como una alternativa confiable para Leandro Díaz.
Incluso llegó a tener continuidad. Ante las ausencias del “Loco”, fue titular durante seis partidos consecutivos y convirtió en la derrota 2-1 frente a Instituto, con baile incluido en el festejo. Pero después de aquel encuentro ante Barracas, todo cambió y ese baile desapareció. Abeldaño dejó de sumar minutos en Primera y, con el tiempo, regresó a Reserva para recuperar rodaje.
Desde la llegada de Julio César Falcioni, tampoco tuvo participación oficial con el plantel profesional. El delantero prefirió no dar demasiadas precisiones sobre los motivos de ese retroceso, aunque sí dejó entrever en sus redes sociales que atravesaba una situación difícil. “Hablan sin saber lo que uno está pasando por dentro. La gente opina, pero sólo yo y mi familia sabemos lo que pasó día a día”, escribió. También pidió no juzgar únicamente por lo que se ve desde afuera y cerró aquel mensaje con una mirada optimista: “Yo sé que todo mejorará y se acomodará para bien”.
Cabeza firme
Tiempo después, en diálogo con LA GACETA, Abeldaño habló de cómo transitó ese momento. “Hoy estoy bien de ánimo, gracias a Dios. Con mi familia tratamos siempre de tirar para adelante, más allá de cada situación o de cada momento que toque atravesar”, explicó.
Y profundizó: “esta situación la trato de llevar con paciencia y tranquilidad, siempre con mucha fe. A veces hay gente que habla y que quizás no se pone en la situación de uno, pero intento mantenerme tranquilo, seguir trabajando y tener la cabeza firme”, comentó.
Pese al terreno perdido en Primera, sus sueños en Atlético siguen intactos. “Tengo muchos objetivos y muchas metas por cumplir. Es un club grande, que me abrió las puertas desde el primer momento, y todavía siento que tengo muchas cosas por conseguir acá”, afirmó.
Volver a creer
Por eso, el tanto frente a San Lorenzo tuvo otro peso. No cambió su situación de un día para el otro ni garantiza que vuelva rápidamente a Primera, pero para un delantero que venía peleando contra un presente adverso, reencontrarse con el gol significa volver a tocar una de sus certezas.
“Volver a convertir tiene un valor muy importante para mí. La verdad es que venía atravesando un mes muy duro, trabajando mucho la cabeza. Se me venían complicando las cosas día a día, pero gracias a Dios hoy se me dio el gol. Estoy feliz por mí, pero sobre todo por el grupo y por todo el equipo”, contó después del partido.
Abeldaño necesita acumular minutos, recuperar confianza y volver a sentirse decisivo. El camino todavía es largo y seguramente no será lineal, pero el miércoles dio uno de esos pequeños pasos que pueden modificar un estado de ánimo. Y hay algo más que juega a su favor: apenas tiene 21 años. Su irrupción en Primera todavía está demasiado cerca como para tratarla como un recuerdo lejano.
El “Ogro” supo ganarse rápidamente un lugar entre los hinchas por sus goles, pero también por su manera de vivirlos. Por el baile después de convertir, por la sonrisa, por esa forma desenfadada de jugar, de chocar, de provocar y de transmitir que puede pasar algo cuando está cerca del área. Durante los últimos meses, todo eso pareció apagarse un poco. La carrera que venía en ascenso entró en un bache y esa versión suya, tan reconocible, quedó escondida detrás de un presente difícil.
El miércoles, en cambio, la pelota volvió a entrar y la sonrisa regresó con ella. Y si Abeldaño recupera la alegría, Atlético también puede volver a ilusionarse con aquel jugador que alguna vez hizo pensar que tenía algo importante por delante. Será una señal todavía más fuerte cuando de esa sonrisa vuelva a desprenderse el baile.