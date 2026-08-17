Las novedades de Atlético Tucumán para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visita esta tarde a Estudiantes de Río Cuarto; Julio César Falcioni repetirá el equipo titular tras golear a Independiente.
- Con un esquema 4-5-1, el Decano mantiene bajas clave por lesión como Villa, Díaz y Ruiz Rodríguez, integrando a varios juveniles en el banco.
- El conjunto tucumano buscará ratificar su buen momento futbolístico y sostener la regularidad competitiva conseguida en la Copa Argentina.
Julio César Falcioni encontró en la goleada frente a Independiente una fórmula y parece dispuesto a replicarla esta tarde, desde las 14.45, frente a Estudiantes de Río Cuarto. Atlético Tucumán visitará al conjunto cordobés con los mismos jugadores que integraron la delegación ante el “Rojo” y todo indica que el DT incluso repetirá el “11” que tan buenas sensaciones dejó en Rosario.
La principal novedad pasa por una nueva ausencia de Maximiliano Villa, quien finalmente no logró recuperarse a tiempo del dolor muscular en la zona de los aductores que sufrió frente a Sarmiento y volverá a quedar afuera de la convocatoria.
Los otros dos ausentes de renombre no sorprenden. Leandro Díaz necesita aún más tiempo de recuperación tras el desgarro sufrido frente a Huracán en Parque Patricios, mientras que Ramiro Ruiz Rodríguez todavía continúa afectado por el esguince en la rodilla izquierda.
Martín Benítez es otro de los ausentes, aunque el club no informó ninguna lesión que le impida jugar. En contrapartida, varios juveniles volverán a ser tenidos en cuenta: Ramiro Paunero, Rodrigo Granillo y Facundo Pimienta esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.
La probable formación de Atlético Tucumán
Así, el “Emperador” repetiría el 4-5-1 que utilizó contra Independiente: Luis Ingolotti en el arco; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván en la defensa; Leonel Vega como volante central; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola por delante; y Manuel Brondo como única referencia ofensiva.