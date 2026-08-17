Las novedades de Atlético Tucumán para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

Julio César Falcioni encontró en la goleada frente a Independiente una fórmula y parece dispuesto a replicarla esta tarde, desde las 14.45, frente a Estudiantes de Río Cuarto. Atlético Tucumán visitará al conjunto cordobés con los mismos jugadores que integraron la delegación ante el “Rojo” y todo indica que el DT incluso repetirá el “11” que tan buenas sensaciones dejó en Rosario.