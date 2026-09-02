Entre las vías, la falta de agua y la inseguridad: cómo se vive en el asentamiento “más céntrico” de San Miguel de Tucumán

En Sarmiento y Marco Avellaneda, a pocos metros del microcentro de San Miguel de Tucumán y apenas a media cuadra del nuevo Mercado de la Ciudad, se encuentra uno de los asentamientos más cercano de la capital. Allí, las viviendas precarias se levantan prácticamente al borde de las vías del ferrocarril y las familias conviven a diario con la falta de servicios básicos, problemas de seguridad y el peligro que implica el paso de las formaciones.