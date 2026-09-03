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Líder, sólido y con una fuerte localía: así llega Tristán Suárez al partido del sábado contra San Martín

El conjunto de José María Martínez encabeza la zona B, recibió apenas 17 goles y buscará recuperar el paso luego de caer ante Atlético de Rafaela.

PRESENTE. Los jugadores de Tristán Suárez celebran un gol en medio del gran momento que atraviesa el líder de la zona B.
PRESENTE. Los jugadores de Tristán Suárez celebran un gol en medio del gran momento que atraviesa el líder de la zona B.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín visitará este sábado a las 15 a Tristán Suárez en Ezeiza por la Primera Nacional, buscando un triunfo clave para meterse en puestos de Reducido.
  • El local lidera la Zona B con la valla menos vencida, mientras que el conjunto tucumano arrastra falta de contundencia ofensiva y sufrirá la baja por lesión de Luca Arfaras.
  • Una victoria impulsará a San Martín en las ocho fechas finales del certamen, mientras que un traspié agravará su irregularidad y lo alejará del objetivo del ascenso.
Resumen generado con IA

Afrontará más que una visita al líder. Este sábado desde las 15, San Martín estará ante una chance de impulsar su presente o de acrecentar las dudas que lo acompañaron buena parte del torneo. Tristán Suárez es una prueba de máxima exigencia, pero también el escenario para que el equipo de Alejandro Orfila consiga una victoria y encare las ocho fechas finales con otra perspectiva. Un empate o una derrota prolongarían la incertidumbre de un equipo que aún no se afirmó en el Reducido.

El conjunto de Ezeiza llega con argumentos para hacer de este uno de los desafíos más importantes que tendrá San Martín en esta etapa. El líder de la zona B sumó seis triunfos seguidos antes de caer 2 a 1 contra Atlético de Rafaela, y mantiene una campaña regular: 48 puntos, con 13 victorias, nueve empates y cuatro derrotas. Su gran arma es la solidez defensiva -apenas 15 goles recibidos en 26 fechas, el registro más bajo de la zona-, algo que puede complicar especialmente al “Santo”.

La caída en Rafaela cortó una racha que incluyó triunfos frente a Nueva Chicago, Chacarita, Güemes de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy, Almirante Brown y Agropecuario, aunque no alteró su condición de líder. Temperley marcha segundo, con 46 puntos, seguido por Gimnasia de Jujuy, que también suma 46 unidades. Atlanta aparece cuarto, con 42. El “Lechero” sabe que una reacción inmediata le permitiría sostener el control de la pelea de arriba, por lo que San Martín enfrentará a un rival con motivos propios para recuperar rápido las sensaciones.

La principal dificultad estará en cómo atacar a un equipo que no necesita dominar la pelota para sentirse cómodo. Tristán Suárez parte de un 4-4-2, pero puede replegarse hasta formar línea de cinco al defender. Con espacios reducidos, espera para recuperar y salir rápido, sobre todo por los costados, y también aprovecha la pelota parada.

Qué debe leer el “Santo”

Ese funcionamiento puede plantearle a San Martín un partido diferente. El “Santo” suele tener más dificultades cuando debe asumir la iniciativa frente a rivales que se agrupan cerca de su área y reducen los espacios. El problema no pasa solo por la posesión, sino por qué hace con ella. En el empate frente a Güemes volvió a manejar el encuentro, pero le costó transformar ese dominio en situaciones claras.

Orfila fue directo tras aquel partido, al reconocer que el equipo no fue lo suficientemente claro para generarle a su rival situaciones de gol concretas y que le faltó precisión en el último tramo de la cancha. Matías García coincidió en esa lectura al señalar que todavía falta mejorar en los últimos metros y en la definición. Bruno Cabrera, autor del empate, también se refirió a los detalles que el equipo debe corregir.

Por eso, Tristán Suárez representa un desafío y, a la vez, una posibilidad. Al jugar de visitante, San Martín no tendrá la obligación de cargar con todo el peso del partido. Si logra recuperar y atacar con velocidad, puede encontrar espacios que no aparecen cuando juega en La Ciudadela ante un rival replegado, una de las virtudes de sus mejores resultados.

Los antecedentes ante equipos de mayor jerarquía sostienen esa expectativa. El “Santo” venció a Gimnasia de Jujuy, que era líder cuando lo enfrentó, además de superar a Nueva Chicago y Atlético de Rafaela, con una versión más intensa y competitiva, capaz de aprovechar los espacios y sostener mejor la concentración. El desafío será repetir esa respuesta ahora que cada punto pesa más.

Tristán Suárez construyó buena parte de su presente desde la continuidad. José María Martínez dirige al equipo desde abril de 2024, y esa permanencia le permitió consolidar una identidad pese a los movimientos del plantel. El último mercado sumó a Sebastián Ramírez, Marcos Enrique y Agustín Gallo, ya integrados y hasta titulares juntos.

El conjunto de Ezeiza tampoco depende de un solo goleador. Maximiliano Álvarez lleva seis tantos, Diego Becker y Jonathan Berón suman cinco cada uno, y Becker además aporta tres asistencias. Esa distribución obliga a San Martín a vigilar distintas vías de ataque.

Otro factor será la localía. Tristán Suárez sostuvo un invicto de 30 partidos en Ezeiza, iniciado en octubre de 2024, hasta que Midland lo derrotó el 9 de mayo. Desde entonces volvió a hacerse fuerte en su estadio, con triunfos frente a Almirante Brown y Agropecuario. San Martín deberá romper una dinámica que el líder ya sabe construir.

El “Santo” tendrá además una baja importante: Luca Arfaras sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará unas tres semanas afuera. Orfila deberá resolverlo ante una defensa que concede muy poco.

Este sábado, desde las 15, San Martín tendrá una de las pruebas más importantes de esta recta final. Con 36 puntos y todavía fuera del Reducido, necesita convertir sus buenas intenciones en victorias. Un triunfo en Ezeiza podría darle el impulso que necesita, aunque para conseguirlo deberá superar a un líder que sabe defender, esperar y aprovechar sus oportunidades.

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