Líder, sólido y con una fuerte localía: así llega Tristán Suárez al partido del sábado contra San Martín

Afrontará más que una visita al líder. Este sábado desde las 15, San Martín estará ante una chance de impulsar su presente o de acrecentar las dudas que lo acompañaron buena parte del torneo. Tristán Suárez es una prueba de máxima exigencia, pero también el escenario para que el equipo de Alejandro Orfila consiga una victoria y encare las ocho fechas finales con otra perspectiva. Un empate o una derrota prolongarían la incertidumbre de un equipo que aún no se afirmó en el Reducido.