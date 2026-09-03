Canas antes de tiempo: la vitamina que podría ayudar a retrasar su aparición
Las canas pueden aparecer antes de tiempo por distintos factores, como la genética, el estrés y el estilo de vida. Conocé qué nutrientes son importantes para cuidar la salud capilar y ayudar a mantener su pigmentación natural.
Resumen para apurados
- Especialistas afirman que la falta de vitamina B12 acelera la aparición temprana de canas en el cabello, al afectar la producción de melanina en los folículos.
- El proceso se adelanta por estrés, genética y mala absorción de nutrientes; de hecho, el 55% de personas con anemia severa por falta de B12 sufren encanecimiento prematuro.
- Consumir carnes, huevos o lácteos ayuda a preservar la salud capilar, aunque los especialistas advierten que ningún nutriente por sí solo garantiza evitar el paso del tiempo.
La aparición de canas está relacionada principalmente con el envejecimiento y la disminución de melanina, el pigmento que le da color al cabello. Sin embargo, el proceso puede adelantarse por factores como el estrés, la genética, el tabaquismo y una alimentación deficiente en determinados nutrientes.
Aunque encanecer forma parte del proceso natural de envejecimiento, la aparición de cabellos blancos a una edad temprana puede estar vinculada con diferentes factores que afectan la producción de pigmento en los folículos capilares.
Por qué aparecen las canas antes de tiempo
Con el paso de los años, el organismo produce menos melanina y el cabello comienza a perder progresivamente su color. La edad en la que este proceso se inicia también está determinada en buena medida por la genética: quienes tienen familiares con canas prematuras presentan una mayor predisposición.
El estrés crónico es otro de los factores que puede favorecer el encanecimiento prematuro. Investigaciones citadas en el texto señalan que la liberación de norepinefrina, una hormona relacionada con la respuesta al estrés, puede afectar las células madre de los folículos capilares y contribuir a la pérdida de pigmentación.
A esto se suman otros factores vinculados con el estilo de vida, como el tabaquismo, la exposición a la contaminación y al sol y las deficiencias nutricionales.
La vitamina B12 y su relación con las canas
Entre los nutrientes que pueden tener un papel importante en la salud capilar se encuentra la vitamina B12. Su déficit ha sido relacionado con la aparición prematura de canas, especialmente en personas que presentan dificultades para absorber nutrientes.
Un análisis mencionado en el texto encontró que el 55% de las personas con anemia severa provocada por una deficiencia de vitamina B12 presentaban canas prematuras, frente al 30% de la población general.
Las personas mayores de 50 años y quienes tienen problemas de absorción de nutrientes pueden presentar un mayor riesgo de deficiencia de esta vitamina.
Qué alimentos contienen vitamina B12
La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Entre las fuentes mencionadas se encuentran:
- Carne.
- Pescado.
- Huevos.
- Lácteos.
- Aves.
Mantener una alimentación equilibrada y adecuada en vitamina B12 puede contribuir a la salud general del cabello. Sin embargo, la aparición de canas responde a múltiples factores y no existe un alimento o vitamina que pueda garantizar por sí solo que el cabello conserve su color natural.