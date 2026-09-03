SUBE: se restableció el servicio de acreditación de cargas electrónicas tras las fallas técnicas

Resumen para apurados
- El Gobierno restableció el servicio de acreditación de la tarjeta SUBE en Argentina tras solucionar una falla técnica de telecomunicaciones iniciada el miércoles.
- La falla externa impedía validar el saldo cargado previamente en terminales y aplicaciones, lo que generó demoras e inconvenientes en el AMBA y otros centros urbanos.
- Con el sistema normalizado, los usuarios ya pueden validar sus cargas pendientes mediante terminales automáticas, la app oficial con NFC o el sistema Carga a Bordo.
El servicio de acreditación de cargas electrónicas de la tarjeta SUBE fue restablecido y ya funciona con normalidad, según confirmó la administradora del sistema a través de un comunicado oficial. Los inconvenientes que afectaron a los usuarios desde la tarde del miércoles se debieron a una falla ajena a la red, relacionada directamente con los servicios de telecomunicaciones.
Tras la resolución del problema, el Gobierno nacional informó que las personas que tengan una carga pendiente ya pueden realizar la acreditación del saldo a través de los canales habituales.
La normalización del servicio llega luego de una jornada en la que usuarios de la tarjeta SUBE experimentaron dificultades para comprar y acreditar recargas. Los reportes comenzaron a multiplicarse en estaciones, centrales y puntos de trasbordo de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en particular.
La principal dificultad se concentró en la acreditación del dinero cargado previamente. De esta manera, algunos usuarios podían completar correctamente el pago de una recarga, pero el monto todavía no aparecía como disponible en la tarjeta.
Incluso, algunos pasajeros señalaron que las terminales ubicadas en las estaciones permitían consultar el saldo disponible, aunque no completaban correctamente la acreditación de las recargas. Desde SUBE habían informado que las operaciones podían presentar intermitencias mientras se realizaban las tareas necesarias para normalizar el servicio, consignó el diario "Ámbito".
Con el problema ya resuelto, las vías disponibles para acreditar las cargas pendientes son las siguientes:
- App SUBE: habilitada para celulares con sistema operativo Android 6 o superior que cuenten con tecnología NFC.
- Carga a Bordo: disponible en los colectivos de las localidades donde se viaja con el sistema SUBE.
- Terminales Automáticas SUBE: distribuidas en los puntos habituales de acreditación.
Por último, desde la entidad agradecieron la comprensión de los usuarios y lamentaron las molestias ocasionadas durante el período en el que el servicio se vio afectado.