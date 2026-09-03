EN VIVO Mohamed-Madkur, la fórmula elegida para conducir a la UNT

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Fórmula opositora: a la espera del resultado, “tres victorias”

Mientras avanza la votación en el Centro Cultural Virla, la fórmula opositora compuesta por Miguel Cabrera y Virginia Abdala analizó el proceso. El ingeniero electricista apuntó al cambio de paradigma. “Ha sido un proceso intenso de casi 10 meses de trabajo el que hicimos con la doctora Abdala, basado en el principio básico de defender la institucionalidad de la Universidad Nacional de Tucumán”, señaló.

La investigadora, en tanto, enumeró los “logros” que alcanzaron camino a esta elección. “Uno es el fallo, porque como quiera que sea la fórmula opositora a nosotros, es una fórmula nueva y no un tercer mandato, es decir, están ajustados al estatuto. También nos adjudicamos la calidad de la campaña, porque fuimos los únicos que durante casi 10 meses hemos impreso un nivel de institucionalidad, sin descalificar a nuestros oponentes”, indicó.

La tercera “victoria” que se adjudica la fórmula opositora es la de haber “mejorado la cultura política de la Universidad, porque hemos mostrado que no hace falta saberse ganador para presentarse a una elección”, consignó Abdala. “Independientemente de la votación, nosotros hemos logrado cambiar el paradigma de lo que históricamente son las elecciones en la UNT”, cerró Cabrera.