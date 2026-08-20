Siete equipos tucumanos iniciarán el camino por el ascenso al Federal A
El Regional Federal Amateur comenzará el 30 de agosto y tendrá a Central Norte, Concepción FC, Deportivo Trancas, San Antonio, Ateneo Parroquial Alderetes, San Pablo y Estación Experimental como representantes de Tucumán. Habrá cuatro ascensos en juego.
Resumen para apurados
- Siete clubes tucumanos disputarán desde el 30 de agosto el Torneo Regional Federal Amateur 2026, con el objetivo de lograr el ascenso al Torneo Federal A.
- Los equipos integrarán dos grupos en la Región Norte y deberán superar fases de eliminación directa de ida y vuelta para alcanzar la instancia decisiva.
- Será la última edición con este formato y otorgará cuatro ascensos al Federal A 2027 en finales únicas que se jugarán el 20 de diciembre en estadios neutrales.
El sueño de llegar al Torneo Federal A comenzará a tomar forma el próximo 30 de agosto, cuando se ponga en marcha el Torneo Regional Federal Amateur 2026, en su última edición bajo esta modalidad. La Región Norte tendrá como protagonistas a equipos de Tucumán, Salta y Jujuy, y entre ellos habrá siete representantes tucumanos que intentarán avanzar en un camino largo y exigente hasta alcanzar la Etapa Final, donde estarán en juego cuatro ascensos al Federal A 2027.
La competencia tendrá una particularidad: esta será la última temporada del Regional Federal Amateur con este formato, por lo que conseguir el ascenso tendrá un valor especial para todos los clubes que participen. La Región Norte deberá definir a su representante para la instancia decisiva, donde se encontrará con los ganadores de las demás regiones deportivas del país.
Tucumán tendrá una presencia importante con siete clubes distribuidos en dos zonas. En la Zona 1 estarán Central Norte, Concepción FC, Deportivo Trancas y San Antonio, mientras que en la Zona 2 competirán Ateneo Parroquial Alderetes, San Pablo y Estación Experimental.
La primera fecha ya tiene sus cruces definidos. En la Zona 1, Deportivo Trancas recibirá a Central Norte, mientras que San Antonio será local frente a Concepción FC. En la Zona 2, Ateneo Parroquial Alderetes se medirá con Estación Experimental, mientras que San Pablo tendrá fecha libre.
El primer objetivo: quedar entre los dos mejores
La Primera Ronda estará integrada por ocho zonas: siete de cuatro equipos y una de tres. Los participantes jugarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, por lo que cada punto tendrá un valor importante desde el comienzo.
Al finalizar esta instancia, los equipos ubicados en el primer y segundo puesto de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda. Serán 16 los clubes que continuarán en carrera por el ascenso.
Para los representantes tucumanos, el primer desafío será conseguir uno de esos dos lugares disponibles en sus respectivos grupos. En una competencia de estas características, donde los viajes, las localías y la regularidad suelen tener un peso decisivo, comenzar sumando será una de las principales prioridades.
En la Zona 1, los cuatro clubes tucumanos tendrán que enfrentarse entre sí. Central Norte, Concepción FC, Deportivo Trancas y San Antonio compartirán un grupo que promete mucha competencia, con partidos que además tendrán el condimento especial de los clásicos enfrentamientos entre equipos de la provincia.
En la Zona 2, el formato será diferente por la presencia de tres equipos. Ateneo Parroquial Alderetes, San Pablo y Estación Experimental deberán administrar los partidos y los momentos de descanso, ya que en cada jornada uno de los tres tendrá que quedar libre.
A partir de la segunda ronda, no habrá margen para el error
Una vez finalizada la etapa clasificatoria llegará el momento de las series de eliminación directa. Los 16 equipos clasificados serán distribuidos en ocho cruces y jugarán partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.
Los ocho vencedores avanzarán a la Tercera Ronda, nuevamente mediante una serie a doble partido. De allí surgirán cuatro equipos que continuarán en carrera hacia la definición regional.
La Cuarta Ronda tendrá solamente cuatro protagonistas y mantendrá el mismo sistema: dos partidos por serie, uno en cada cancha. Los dos ganadores alcanzarán la Quinta Ronda, el último escalón antes de la Etapa Final.
La Quinta Ronda será, entonces, la definición de la Región Norte. Los dos clubes que logren superar todo el recorrido previo se enfrentarán nuevamente en una serie de ida y vuelta.
El perdedor tendrá como premio el derecho a participar en el Torneo Argentino del Interior, mientras que el ganador se quedará con el derecho a disputar la Etapa Final por el ascenso al Federal A.
El 20 de diciembre será el día de la verdad
La Etapa Final reunirá a los ocho ganadores de las diferentes regiones deportivas. Será una jornada única, prevista para el 20 de diciembre de 2026, y los partidos se disputarán a eliminación directa en estadios neutrales.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de la AFA.
El sistema establece que los cuatro clubes que logren ganar sus respectivos cruces en esta instancia conseguirán el gran premio: el ascenso al Torneo Federal A 2027.
Los otros cuatro equipos, aquellos que pierdan sus partidos en la Etapa Final, también tendrán una recompensa deportiva, ya que obtendrán el derecho a participar en el Torneo Argentino del Interior.
Por eso, el objetivo de cada uno de los clubes que comenzarán el Regional será llegar a diciembre con posibilidades de disputar uno de los cuatro ascensos. Para los tucumanos, el desafío será primero quedarse con el dominio de la Región Norte y después enfrentar la última instancia nacional.
Siete tucumanos, un mismo objetivo
Central Norte, Concepción FC, Deportivo Trancas, San Antonio, Ateneo Parroquial Alderetes, San Pablo y Estación Experimental serán los siete representantes de Tucumán en esta edición del Regional Federal Amateur.
La Zona 1 tendrá su estreno con dos partidos: Deportivo Trancas recibirá a Central Norte, mientras que San Antonio será local frente a Concepción FC. En la Zona 2, Ateneo Parroquial Alderetes enfrentará a Estación Experimental y San Pablo esperará su turno desde el descanso.
El torneo tendrá un recorrido de casi cuatro meses y obligará a los clubes a sostener la regularidad durante una primera fase que premiará a los dos mejores y, posteriormente, a responder en series donde cada partido tendrá un peso determinante.
El camino hacia el Federal A será largo. Habrá que superar la etapa de grupos, cuatro rondas eliminatorias dentro de la Región Norte y luego la Etapa Final. Pero la ilusión comenzará a rodar el 30 de agosto.
Tucumán vuelve a tener una importante cantidad de representantes en la competencia que reúne a los clubes del interior en busca de un lugar en la tercera categoría del fútbol argentino. Siete equipos iniciarán el recorrido, pero solamente uno de la Región Norte podrá llegar a la gran definición.
El desafío está planteado. El objetivo también: ganar la Región Norte, alcanzar la Etapa Final y conseguir uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027. El camino será largo, pero el sueño tucumano ya tiene fecha de inicio.