Siete equipos tucumanos iniciarán el camino por el ascenso al Federal A

El sueño de llegar al Torneo Federal A comenzará a tomar forma el próximo 30 de agosto, cuando se ponga en marcha el Torneo Regional Federal Amateur 2026, en su última edición bajo esta modalidad. La Región Norte tendrá como protagonistas a equipos de Tucumán, Salta y Jujuy, y entre ellos habrá siete representantes tucumanos que intentarán avanzar en un camino largo y exigente hasta alcanzar la Etapa Final, donde estarán en juego cuatro ascensos al Federal A 2027.