"Para educar ponemos en el centro la persona en su complejidad e integridad"

Es bueno reconocerle a nuestro tiempo, la percepción de la importancia de que la educación tenga en cuenta a toda la persona, en su racionalidad y en su afectividad. Nosotros como educadores somos los primeros que debemos creer en el valor de los niños y de los jóvenes, por eso podemos hablar del amor del que enseña, amamos las cosas que enseñamos y amamos a los que queremos educar, porque nos entusiasma poner al descubierto todas esas jóvenes potencialidades, para que den fruto.