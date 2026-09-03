LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

Régimen Penal Juvenil en Tucumán: ¿qué cambia para los adolescentes que delinquen?
3

Régimen Penal Juvenil en Tucumán: ¿qué cambia para los adolescentes que delinquen?

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
4

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT
5

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
4

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
5

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Más Noticias
Álvaro Montero se lució y Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina

Álvaro Montero se lució y Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Régimen Penal Juvenil en Tucumán: ¿qué cambia para los adolescentes que delinquen?

Régimen Penal Juvenil en Tucumán: ¿qué cambia para los adolescentes que delinquen?

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Comentarios