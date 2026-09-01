Sociedad› DIÁLOGOS

El ex canciller de Uruguay y el director de relaciones internacionales de María Corina Machado, en Tucumán

El próximo jueves 3 de septiembre, a las 18 horas en el hotel Hilton, expondrán el uruguayo Omar Paganini y el venezolano Pedro Urruchurtu.

OMAR PAGANINI. El ingeniero y académico examina los dilemas que atraviesan las sociedades contenmporáneas.
OMAR PAGANINI. El ingeniero y académico examina los dilemas que atraviesan las sociedades contenmporáneas.
Hace 5 Hs

En Manual urgente para un mundo incierto, libro coeditado por LA GACETA y las editoriales Aurora y Vleer, Omar Paganini ofrece una lectura integral de las transformaciones políticas, tecnológicas y sociales de nuestro tiempo. Desde los fundamentos del Estado democrático y el papel de las libertades hasta la inteligencia artificial, la velocidad de los cambios, la crisis de los sistemas políticos, la educación, los medios de comunicación y el avance de nuevos autoritarismos, el autor examina los dilemas que atraviesan las sociedades contemporáneas.

Impacto de la tecnología

El libro busca contribuir a la comprensión del escenario internacional mediante una defensa de los valores de la democracia liberal frente al ascenso de modelos autocráticos, analizando también el impacto de la tecnología sobre el trabajo, la educación y la convivencia democrática.

CARLOS AUGUSTO CHACÓN. Director del Instituto de Ciencia Política de Colombia. CARLOS AUGUSTO CHACÓN. Director del Instituto de Ciencia Política de Colombia.

Ingeniero y académico, Paganini se desempeñó como ministro de Industria, Energía y Minería entre 2020 y 2023 y como ministro de Relaciones Exteriores entre 2023 y 2025, durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. Durante la presentación, Paganini dialogará con Daniel Dessein, presidente de LA GACETA S.A., y Jorge Daniel Brahim, editor de Vleer.

Omar Paganini: "La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal"

Omar Paganini: La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal

La actividad se desarrollará en el marco de “Democracia bajo presión”, jornada organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann, de la que participarán también Pedro Urruchurtu, politólogo y coordinador de Relaciones Internacionales del equipo de María Corina Machado, y Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política de Colombia, organización dedicada a promover las ideas de la libertad y la participación en el debate público.

´PEDRO URRUCHURTU. Coordinador del equipo de RRII de María Corina Machado. ´PEDRO URRUCHURTU. Coordinador del equipo de RRII de María Corina Machado.

Urruchurtu, galardonado recientemente con el Impact Award de la Universidad de Georgetown por su compromiso con la democracia venezolana, ha desarrollado una larga tarea vinculada a la defensa de las instituciones y los derechos humanos.

El mundo en la “tenaza EE.UU. – China”

El mundo en la “tenaza EE.UU. – China”

Los interesados en participar de la jornada pueden hacerlo completando el formulario de inscripción al puede accederse a través de este link: https://forms.gle/KPMkGeN1ps2U96dq8

Temas TucumánLuis Lacalle PouDaniel DesseinMaria Corina Machado
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