CBD en perros: la ciencia aún no avala su uso y los expertos piden precaución

Las investigaciones sobre el cannabidiol (CBD) para perros todavía están en sus primeras etapas. Muchos de los estudios han sido a corto plazo y han incluido solo a un pequeño número de perros, y varios han sido financiados por empresas de CBD, dijo Madeline Droog, farmacéutica del Hospital de Enseñanza Médica Veterinaria de Texas A&M en College Station, Texas, en un reportaje que hizo The New York Times. En todo el mundo, incluido Tucumán, su uso en las mascotas se basa en experiencias cercanas en humanos, pero que pueden no dar los mismos resultados.
“No lo recomendaría necesariamente, pero puedo entender por qué el dueño de una mascota estaría interesado y querría probarlo”, dijo Droog sobre el CBD, especialmente si otros tratamientos no han ayudado a sus perros que sufren.
La especialista da un tip para quienes prueben la alternativa: Droog sugirió buscar en el sitio web de una marca de CBD el certificado de análisis de un producto, una evaluación de terceros de su contenido, que muestre la cantidad y la potencia de CBD y THC, y cualquier posible contaminante como metales pesados o insecticidas. Con toda esa información, recién proceder a suministrarle la medicina al animal.
Alerta
Cualquier producto de CBD para humanos o animales que haga afirmaciones de salud de que previene, trata o cura alguna dolencia debería ser una “señal de alerta”, dijo Droog. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ha enviado varias cartas de advertencia a las empresas de CBD por cuestiones de seguridad y por hacer afirmaciones no fundamentadas sobre salud veterinaria.
El cannabidiol es una sustancia química que se encuentra en la planta de cannabis y se extrae del cáñamo. Pero no causa un estado de euforia como el tetrahidrocannabinol, o THC, el principal ingrediente activo del cannabis. Se utiliza en una variedad de productos para humanos, incluidos alimentos, pastillas y aceites.
Consumo
Aun así, el mercado de productos de CBD para mascotas está en auge. Una encuesta de 2025 en la que participaron más de 47.000 dueños de perros descubrió que el 7,3% les había dado CBD a sus mascotas, principalmente para la demencia, la osteoartritis, las convulsiones o la displasia de cadera.
La disponibilidad de productos de CBD para perros “en realidad ha avanzado mucho más rápido que la evidencia científica en torno a la seguridad y la eficacia clínica”, dijo Jennifer Quammen, presidenta de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense por lo que pide precaución.