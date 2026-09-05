CBD en perros: la ciencia aún no avala su uso y los expertos piden precaución

Las investigaciones sobre el cannabidiol (CBD) para perros todavía están en sus primeras etapas. Muchos de los estudios han sido a corto plazo y han incluido solo a un pequeño número de perros, y varios han sido financiados por empresas de CBD, dijo Madeline Droog, farmacéutica del Hospital de Enseñanza Médica Veterinaria de Texas A&M en College Station, Texas, en un reportaje que hizo The New York Times. En todo el mundo, incluido Tucumán, su uso en las mascotas se basa en experiencias cercanas en humanos, pero que pueden no dar los mismos resultados.