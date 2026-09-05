La ola de calor en Europa disparó las ventas de abanicos: el accesorio que volvió a ser tendencia

Origen

Los historiadores creen que el abanico plegable llegó a Europa a través del comercio marítimo portugués con Asia en los siglos XV y XVI. El abanico, como concepto, nació por pura necesidad biológica frente al calor y a los insectos, pero su evolución técnica y social lo transformó en un símbolo de estatus, herramienta de comunicación y pieza de artesanía. La acción de abanicar tiene su origen en el campo de la agricultura y que el accesorio se haya denominado de esa manera es por eso.