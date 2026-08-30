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Prórroga de ARCA: qué trámites se postergaron y cuáles ya vencieron

Con la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial, la presentación formal de la declaración jurada y el primer anticipo de 2026 pasaron a septiembre, mientras que la obligación del pago del saldo 2025 no sufrió cambios.

Prórroga de ARCA: qué trámites se postergaron y cuáles ya vencieron
ARCA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA prorrogó en Argentina la presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025 hasta el 22 de septiembre de 2026 para dar más plazo a los contribuyentes.
  • Mediante la Resolución 5890/2026, la medida mantiene el pago del saldo que venció en julio y posterga al 24 de septiembre el primer anticipo del ciclo 2026.
  • El nuevo esquema divide el desembolso económico de la rendición de datos, dando mayor margen operativo para completar los trámites ante el fisco.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para la rendición de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del ciclo 2025. Los contribuyentes ganan así tiempo adicional para saldar este trámite, fijando el nuevo límite el 22 de septiembre de 2026.

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El cambio cobró fuerza legal tras salir publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5890/2026. Con este giro, el ente regulador modifica nuevamente la agenda de cumplimientos tributarios que regía para el corriente año.

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De qué se trata la nueva prórroga de ARCA

El organismo precisó que la fecha límite para el ingreso del saldo correspondiente a Ganancias permaneció inalterada, registrando su término el 27 de julio de 2026. En consecuencia, las personas sujetas al pago debían cancelar dicha obligación con anterioridad, quedando únicamente diferida la entrega formal del trámite administrativo hasta el mes de septiembre.

A raíz de esta disposición, el esquema tributario mantiene divididas las instancias del desembolso económico y de la carga de datos. Esta separación marca una diferencia clara entre el cumplimiento del pago y la posterior rendición de la documentación ante el ente fiscal.

Otra prórroga: un anticipo de Ganancias 2026

La resolución contempla asimismo un ajuste aplicado al ejercicio fiscal en desarrollo. En este sentido, ARCA postergó hasta el 24 de septiembre de 2026 el plazo para cancelar el primer anticipo de Ganancias perteneciente al período 2026.

Dicho desembolso inicial figuraba previsto para el mes de agosto en el esquema original. Sin embargo, el organismo recaudador reubicó la fecha de vencimiento hacia el cierre de septiembre.

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