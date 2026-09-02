Política

Zafra y muerte en las rutas: José Cano exige prohibir la circulación nocturna de las rastras cañeras

El legislador radical reclamó el tratamiento urgente de un proyecto para regular el transporte de caña tras los accidentes fatales en Bella Vista y Alberdi.

PELIGRO. La salida de la rastra cañera en el km 1.251 de la ruta 9, el punto exacto donde se produjo el choque que conmocionó a la provincia. la gaceta / fotos de analía jaramillo
PELIGRO. La salida de la rastra cañera en el km 1.251 de la ruta 9, el punto exacto donde se produjo el choque que conmocionó a la provincia. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador José Cano exigió a la Legislatura de Tucumán prohibir la circulación nocturna de rastras cañeras, tras recientes y trágicos siniestros viales durante la zafra.
  • Accidentes fatales en Bella Vista, Alberdi y Leales reavivaron las críticas por la falta de iluminación, señalización reflectiva y control estatal sobre los transportes de caña.
  • La iniciativa busca limitar el tránsito de 8 a 18 e imponer señalización obligatoria, fijando un marco legal definitivo para reducir siniestros y exigir control a los ingenios.
Resumen generado con IA

Los recientes y trágicos siniestros viales en el sur de la provincia, protagonizados por rastras cañeras en las zonas de Bella Vista y Alberdi, reavivaron el debate sobre la seguridad en las rutas tucumanas durante la zafra. Ante este escenario, el legislador José Cano exigió que la Legislatura trate de manera inmediata su proyecto de ley para regular el transporte de caña de azúcar, con el objetivo de establecer controles estrictos y poner fin a la precariedad con la que circulan estas unidades.

Una rastra cañera y un colectivo chocaron en Bella Vista

Una rastra cañera y un colectivo chocaron en Bella Vista

Restricción horaria y mayor visibilidad

La iniciativa parlamentaria busca dar fuerza de ley a las normativas de seguridad, estableciendo que los tractores con rastras cañeras solo puedan circular en la franja horaria de 8 a 18. Además, el proyecto exige la instalación obligatoria de dispositivos de iluminación y bandas retrorreflectivas tanto en los laterales como en la parte posterior del último carro, para adecuarse a lo estipulado por la Ley Nacional de Tránsito.

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

"No podemos seguir contando muertos porque el Estado no controla a estos verdaderos trenes sin luces que circulan por las madrugadas. El gobierno tiene la obligación de ordenar el tránsito de una vez por todas", apuntó Cano, quien advirtió sobre la peligrosidad de la falta de señalización en las rutas del interior. "Nosotros ya pusimos sobre la mesa una propuesta concreta para evitar que estas fatalidades se repitan. Dejar que circulen de noche y sin señalización es ser cómplices de las tragedias", afirmó el parlamentario.

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Críticas por la falta de controles

Según Cano, el crecimiento del parque automotor y el desarrollo de la zafra sin una fiscalización adecuada generaron un caos que deriva en pérdidas humanas. Según su postura, las medidas preventivas deben dejar de ser meras resoluciones administrativas -que a menudo se incumplen- para convertirse en una ley definitiva que respalde el accionar de las autoridades viales y obligue a los industriales a cumplir las normas.

El futuro de la agroindustria cañera depende de un sistema integral más que de un factor aislado

El futuro de la agroindustria cañera depende de un sistema integral más que de un factor aislado

En ese sentido, el legislador lanzó una dura crítica hacia el oficialismo por la demora en habilitar el debate en el recinto. "La inacción constante nos obliga a preguntarnos si existe una complicidad o una vista gorda del gobierno para favorecer a los dueños de los ingenios, que son quienes de forma ineludible deben respetar las normativas de tránsito", concluyó.

Temas José CanoTucumánHonorable Legislatura de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una rastra cañera y un colectivo chocaron en Bella Vista

Una rastra cañera y un colectivo chocaron en Bella Vista

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

El futuro de la agroindustria cañera depende de un sistema integral más que de un factor aislado

El futuro de la agroindustria cañera depende de un sistema integral más que de un factor aislado

Lo más popular
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera
2

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York
3

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York

Una campaña electoral a cara de perro
4

Una campaña electoral a cara de perro

Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles
5

Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
3

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
4

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Una campaña electoral a cara de perro
5

Una campaña electoral a cara de perro

Más Noticias
Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Jaldo vs. Catalán: ¿Quién lidera hoy la intención de voto para las elecciones 2027 en Tucumán?

Jaldo vs. Catalán: ¿Quién lidera hoy la intención de voto para las elecciones 2027 en Tucumán?

Comenzó la obra del puente elevado que cambiará la conexión entre los barrios y el centro de Tafí Viejo: cómo será

Comenzó la obra del puente elevado que cambiará la conexión entre los barrios y el centro de Tafí Viejo: cómo será

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Docentes y no docentes: los gremios universitarios vuelven a parar hoy

Docentes y no docentes: los gremios universitarios vuelven a parar hoy

Comentarios