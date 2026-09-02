Zafra y muerte en las rutas: José Cano exige prohibir la circulación nocturna de las rastras cañeras

Resumen para apurados
- El legislador José Cano exigió a la Legislatura de Tucumán prohibir la circulación nocturna de rastras cañeras, tras recientes y trágicos siniestros viales durante la zafra.
- Accidentes fatales en Bella Vista, Alberdi y Leales reavivaron las críticas por la falta de iluminación, señalización reflectiva y control estatal sobre los transportes de caña.
- La iniciativa busca limitar el tránsito de 8 a 18 e imponer señalización obligatoria, fijando un marco legal definitivo para reducir siniestros y exigir control a los ingenios.
Los recientes y trágicos siniestros viales en el sur de la provincia, protagonizados por rastras cañeras en las zonas de Bella Vista y Alberdi, reavivaron el debate sobre la seguridad en las rutas tucumanas durante la zafra. Ante este escenario, el legislador José Cano exigió que la Legislatura trate de manera inmediata su proyecto de ley para regular el transporte de caña de azúcar, con el objetivo de establecer controles estrictos y poner fin a la precariedad con la que circulan estas unidades.
Restricción horaria y mayor visibilidad
La iniciativa parlamentaria busca dar fuerza de ley a las normativas de seguridad, estableciendo que los tractores con rastras cañeras solo puedan circular en la franja horaria de 8 a 18. Además, el proyecto exige la instalación obligatoria de dispositivos de iluminación y bandas retrorreflectivas tanto en los laterales como en la parte posterior del último carro, para adecuarse a lo estipulado por la Ley Nacional de Tránsito.
"No podemos seguir contando muertos porque el Estado no controla a estos verdaderos trenes sin luces que circulan por las madrugadas. El gobierno tiene la obligación de ordenar el tránsito de una vez por todas", apuntó Cano, quien advirtió sobre la peligrosidad de la falta de señalización en las rutas del interior. "Nosotros ya pusimos sobre la mesa una propuesta concreta para evitar que estas fatalidades se repitan. Dejar que circulen de noche y sin señalización es ser cómplices de las tragedias", afirmó el parlamentario.
Críticas por la falta de controles
Según Cano, el crecimiento del parque automotor y el desarrollo de la zafra sin una fiscalización adecuada generaron un caos que deriva en pérdidas humanas. Según su postura, las medidas preventivas deben dejar de ser meras resoluciones administrativas -que a menudo se incumplen- para convertirse en una ley definitiva que respalde el accionar de las autoridades viales y obligue a los industriales a cumplir las normas.
En ese sentido, el legislador lanzó una dura crítica hacia el oficialismo por la demora en habilitar el debate en el recinto. "La inacción constante nos obliga a preguntarnos si existe una complicidad o una vista gorda del gobierno para favorecer a los dueños de los ingenios, que son quienes de forma ineludible deben respetar las normativas de tránsito", concluyó.