Zafra y muerte en las rutas: José Cano exige prohibir la circulación nocturna de las rastras cañeras

"No podemos seguir contando muertos porque el Estado no controla a estos verdaderos trenes sin luces que circulan por las madrugadas. El gobierno tiene la obligación de ordenar el tránsito de una vez por todas", apuntó Cano, quien advirtió sobre la peligrosidad de la falta de señalización en las rutas del interior. "Nosotros ya pusimos sobre la mesa una propuesta concreta para evitar que estas fatalidades se repitan. Dejar que circulen de noche y sin señalización es ser cómplices de las tragedias", afirmó el parlamentario.