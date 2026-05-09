El futuro de la agroindustria cañera depende de un sistema integral más que de un factor aislado

Catalina Rocchia Ferro, de Compañía Azucarera Los Balcanes, puso el eje en desarmar uno de los principales supuestos históricos del sector: la confrontación entre industriales y cañeros. “Hay una leyenda muy marcada sobre este tema, y no es así”, afirmó. En su mirada, los conflictos responden más a tensiones cotidianas propias de cualquier vínculo que se desgasta con el tiempo, y subrayó que el 85% de la caña de azúcar que muelen los ingenios tucumanos pertenece a los cañeros. “En el caso de Los Balcanes, un poco más”, añadió.