Una rastra cañera y un colectivo chocaron en Bella Vista

Un colectivo y una rastra cañera chocaron sobre la ruta 157, a pocos metros del acceso a Las Talas, interrumpiendo durante algunas horas el tránsito en esa localidad de Bella Vista, ubicada al sur de la capital provincial.
De acuerdo con el informe policial, un camión con acoplado y un colectivo de la Empresa El Carril, que circulaban por la ruta en dirección norte-sur chocaron por causas que aún se deben establecer.
Debido a la violencia del impacto, algunos pasajeros del colectivos sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el hospital de la zona.
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