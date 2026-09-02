De Lago Escondido a la Cámara Federal porteña: oficializaron el nombramiento Yadarola
El juez vinculado con el polémico viaje jurará este jueves en Comodoro Py, tras recibir el acuerdo del Senado y ser oficializada su designación. Pablo Bertuzzi es el otro magistrado designado para integrar el mismo cuerpo.
Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó la designación de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña tras recibir el acuerdo del Senado de la Nación.
- La designación llega tras un concurso cuestionado en el Consejo de la Magistratura y polémicas previas, como la causa de Lago Escondido que involucró a Yadarola.
- Con su jura, ambos magistrados asumirán formalmente en un tribunal estratégico de Comodoro Py, clave en la revisión de expedientes de corrupción pública.
El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles los nombramientos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como integrantes de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más relevantes de Comodoro Py, por donde tramitan las principales causas de corrupción. Ambos magistrados jurarán este jueves, a las 12, en el salón Auditorio de los tribunales de Retiro.
Las designaciones vuelven a poner el foco sobre dos jueces cuyos nombres quedaron atravesados por polémicas y cuestionamientos en los últimos años. Yadarola, en particular, estuvo involucrado en la controversia por el viaje a Lago Escondido, mientras que el proceso que llevó a ambos magistrados a convertirse en candidatos para la Cámara estuvo marcado por cuestionamientos a la valoración de las entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura nacional (CAM)
Yadarola ingresó al Poder Judicial en 1997 y desarrolló buena parte de su carrera en los tribunales federales de Comodoro Py. En 2015 asumió al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 y alcanzó notoriedad pública, entre otros casos, por reactivar la causa conocida como la valija de Guido Antonini Wilson.
Sin embargo, su nombre volvió a ocupar el centro de la escena en 2022, cuando quedó involucrado en la polémica por el viaje a Lago Escondido. Entre los participantes de ese encuentro con directivos de Clarín estaban Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de Milei y amigo personal de Yadarola, además de su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques.
El magistrado quedó imputado junto con otros participantes del viaje, aunque posteriormente fue sobreseído por el juez Sebastián Ramos.
El recorrido de Bertuzzi
Bertuzzi, por su parte, es juez desde 2008 y desarrolló parte de su trayectoria en tribunales orales federales antes de llegar, una década después, a la Cámara Federal porteña.
En 2018 pasó a integrar la Sala I mediante un traslado dispuesto durante la presidencia de Mauricio Macri. Ese mecanismo fue posteriormente revisado por la Corte Suprema nacional, que resolvió que los jueces trasladados podían continuar de manera transitoria en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante concursos.
Bertuzzi continuó ejerciendo como camarista y, cuando se abrió el concurso para cubrir de manera definitiva ese asiento, se presentó como candidato.
Un concurso marcado por críticas
El proceso que terminó con los pliegos de Yadarola y Bertuzzi en el Senado comenzó en 2020 y atravesó distintos dictámenes y años de parálisis antes de alcanzar el ordenamiento definitivo.
La instancia de las entrevistas personales resultó determinante para ambos. Ese mecanismo fue cuestionado porque permite modificar el orden de mérito surgido de los exámenes.
En el primer dictamen de mayoría, elaborado en 2022, Yadarola ocupaba el noveno lugar y Bertuzzi el vigésimo, posiciones que los mantenían lejos de la posibilidad de acceder a la Cámara Federal.
Cuatro años después, sin nuevas entrevistas, el consejero y juez de Casación Diego Barroetaveña presentó un nuevo orden de mérito a partir de una nueva valoración de aquellas mismas audiencias. Yadarola ascendió al quinto lugar y Bertuzzi al sexto.
La propuesta obtuvo mayoría en la Comisión de Selección, luego fue aprobada por el plenario del Consejo de la Magistratura y las ternas fueron enviadas al Poder Ejecutivo.
Finalmente, Javier Milei eligió a ambos magistrados. Sus pliegos obtuvieron posteriormente el acuerdo del Senado: Bertuzzi fue aprobado con 44 votos a favor y 23 en contra, mientras que Yadarola recibió 66 votos favorables, incluidos los de la bancada kirchnerista.
Con las designaciones ya oficializadas, Yadarola y Bertuzzi quedarán incorporados formalmente a la Cámara Federal porteña, un tribunal estratégico dentro de la estructura judicial de Comodoro Py, consignó el diario "La Nación".