De Lago Escondido a la Cámara Federal porteña: oficializaron el nombramiento Yadarola

Las designaciones vuelven a poner el foco sobre dos jueces cuyos nombres quedaron atravesados por polémicas y cuestionamientos en los últimos años. Yadarola, en particular, estuvo involucrado en la controversia por el viaje a Lago Escondido, mientras que el proceso que llevó a ambos magistrados a convertirse en candidatos para la Cámara estuvo marcado por cuestionamientos a la valoración de las entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura nacional (CAM)