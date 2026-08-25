Aetat advierte que el plan de transporte municipal podría afectar a los puestos de trabajo

Resumen para apurados
- Aetat advirtió en San Miguel de Tucumán que el nuevo plan de transporte de la Municipalidad podría afectar puestos de trabajo por la reducción de recorridos.
- La entidad empresaria prepara observaciones al proyecto municipal que busca reestructurar el servicio público para aumentar su eficiencia operativa.
- El debate abrirá una negociación clave entre los empresarios y la intendencia para definir el futuro del sistema de colectivos y el empleo en el sector.
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