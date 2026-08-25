Política

Aetat advierte que el plan de transporte municipal podría afectar a los puestos de trabajo

La Asociación prepara observaciones al proyecto para mejorar el servicio público. Consideran que la reducción de kilómetros impactaría en el recurso humano.

TRANSPORTE. La Municipalidad capitalina planea reestructurar el sistema para volverlo eficiente.
TRANSPORTE. La Municipalidad capitalina planea reestructurar el sistema para volverlo eficiente.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Aetat advirtió en San Miguel de Tucumán que el nuevo plan de transporte de la Municipalidad podría afectar puestos de trabajo por la reducción de recorridos.
  • La entidad empresaria prepara observaciones al proyecto municipal que busca reestructurar el servicio público para aumentar su eficiencia operativa.
  • El debate abrirá una negociación clave entre los empresarios y la intendencia para definir el futuro del sistema de colectivos y el empleo en el sector.
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