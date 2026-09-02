Boca vendió a Exequiel Zeballos al Monza: cuánto dinero recibirá y qué porcentaje conservará

Sin embargo, su recorrido estuvo condicionado por los problemas físicos. Entre 2022 y 2023 sufrió una serie de lesiones que le impidieron sostener la continuidad que había comenzado a conseguir. Una de las más graves llegó en un partido de Copa Argentina ante Agropecuario, cuando una fuerte infracción de Milton Leyendeker lo mantuvo durante un largo período fuera de las canchas.