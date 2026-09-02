Boca vendió a Exequiel Zeballos al Monza: cuánto dinero recibirá y qué porcentaje conservará

Resumen para apurados
- Boca Juniors vendió al delantero Exequiel Zeballos al Monza de Italia por cerca de cinco millones de dólares para evitar que quede libre.
- El atacante de 24 años no renovó su contrato tras disputar 140 partidos en el club, en un ciclo marcado por títulos y reiteradas lesiones.
- Zeballos afrontará su primera experiencia europea con un contrato por cinco años, mientras Boca se asegura una plusvalía del 40% ante una reventa.
La etapa de Exequiel Zeballos en Boca llegó a su fin. El club oficializó la transferencia del “Changuito” al Monza de Italia, donde el atacante de 24 años afrontará su primera experiencia en el fútbol europeo después de una trayectoria marcada por grandes expectativas, buenos momentos y varias lesiones que frenaron su continuidad.
Aunque Boca no informó oficialmente las cifras de la negociación, distintas fuentes coinciden en que la operación se cerró por un monto cercano a los cinco millones de dólares. Además, el “Xeneize” conservará una plusvalía del 40% sobre una futura transferencia, una cláusula que podría generarle nuevos ingresos si el delantero vuelve a ser vendido por una cifra superior.
La negociación adquiría especial importancia por la situación contractual del futbolista. Zeballos tenía vínculo con Boca hasta diciembre de 2026 y había decidido no renovarlo, por lo que podía marcharse libre en pocos meses. De esta manera, la institución consiguió cerrar su salida antes del vencimiento y recibir una compensación económica.
Boca confirmó la despedida mediante sus redes sociales y le deseó éxitos en su nueva etapa. La decisión del jugador de concretar una transferencia antes de quedar con el pase en su poder también fue destacada por numerosos hinchas en las publicaciones del club.
Un ciclo con buenos momentos y muchas lesiones
Zeballos había llegado a las inferiores de Boca en 2016, cuando tenía apenas 14 años, y cuatro temporadas después debutó oficialmente en Primera. Desde entonces acumuló 140 partidos, 16 goles y 16 asistencias con la camiseta azul y oro.
También formó parte de distintos planteles campeones y protagonizó algunos momentos que quedaron especialmente asociados a su paso por el club. Uno de los más recordados llegó en el Superclásico disputado en la Bombonera durante 2025, cuando convirtió ante River y participó también en la jugada del segundo gol.
Sin embargo, su recorrido estuvo condicionado por los problemas físicos. Entre 2022 y 2023 sufrió una serie de lesiones que le impidieron sostener la continuidad que había comenzado a conseguir. Una de las más graves llegó en un partido de Copa Argentina ante Agropecuario, cuando una fuerte infracción de Milton Leyendeker lo mantuvo durante un largo período fuera de las canchas.
Su mejor versión reciente apareció nuevamente durante 2025. En esa temporada disputó 35 encuentros y convirtió seis goles, pero una nueva lesión a comienzos de 2026 volvió a frenar su crecimiento. Después de recuperarse perdió terreno y, con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, dejó de integrar habitualmente las convocatorias.
Primera experiencia en Europa
Antes de acordar su llegada al Monza, el nombre del santiagueño había aparecido vinculado con otros equipos italianos. Napoli y Parma estuvieron entre los clubes interesados, aunque finalmente fue Monza el que avanzó hasta cerrar la transferencia.
El delantero firmará un contrato por cinco temporadas con su nuevo equipo, según los reportes sobre la operación.
Así, Zeballos cierra una extensa etapa en Boca y abre un nuevo capítulo en Italia. Después de años en los que su talento convivió con la dificultad para encontrar continuidad, el “Changuito” tendrá ahora la oportunidad de relanzar su carrera en el fútbol europeo.