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"Tendrán que aguantarme": la respuesta de Nico González tras los rumores de su salida de Juventus

El delantero de la selección argentina estalló en sus redes sociales para desmentir un eventual traspaso al Atlético de Madrid, luego de ser la figura y marcar un gol en el triunfo ante Parma. El DT Luciano Spalletti ratificó su continuidad en Turín.

Tendrán que aguantarme: la respuesta de Nico González tras los rumores de su salida de Juventus
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás González desmintió en Italia su salida de Juventus hacia el Atlético de Madrid tras anotar ante Parma, cansado de las especulaciones sobre su pase.
  • El extremo ingresó desde el banco, abrió el marcador y fue figura. Juventus rechazó rebajar su cláusula de 30 millones de euros y su DT respaldó su continuidad.
  • Con puntaje ideal en la Serie A, el club de Turín descartó transferirlo y el atacante argentino se perfila como titular clave para el clásico frente al Milan.
Resumen generado con IA

Cansado de las especulaciones sobre su futuro en la recta final de la ventana de transferencias, Nicolás González salió al cruce de las versiones que lo vinculaban con un retorno al Atlético de Madrid. A través de un enérgico mensaje en sus redes sociales, el atacante de la selección argentina desmintió cualquier intención de marcharse de la Juventus y fue tajante: “Estoy cansado, ¿cuándo dije de querer irme? ¿Salió de mi boca? Si no les gusto, no es mi problema, tendrán que aguantarme”.

El descargo del futbolista llegó inmediatamente después de su actuación estelar frente al Parma por la segunda fecha de la Serie A. Tras ingresar desde el banco de suplentes en un trámite trabado, el extremo destrabó el encuentro al capturar un rebote en el poste para señalar el 1-0 transitorio, fue distinguido como el jugador más valioso del partido y allanó el camino para el posterior 2-0 definitivo sellado por Teun Koopmeiners.

El interés del conjunto español —donde González estuvo a préstamo la última temporada— quedó trunco ante la firmeza de la Vecchia Signora, que se negó de plano a otorgar una rebaja sobre la opción de compra de 30 millones de euros. Ante la lesión de Kenan Yildiz, el entrenador Luciano Spalletti respaldó su permanencia y elogió su compromiso: “O conseguimos el dinero que vale, o el jugador se queda. Desde que llegó se presentó el día que debía y entrenó cuando teníamos días libres. Estamos contentos de tener a un jugador de su calibre”.

Con puntaje ideal tras hilvanar dos triunfos en las primeras jornadas del certamen, la entidad de Turín clausuró cualquier vía de salida para el atacante argentino, quien se perfila como una pieza clave para afrontar la doble competencia y el inminente clásico de la próxima fecha ante el Milan.

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