"Tendrán que aguantarme": la respuesta de Nico González tras los rumores de su salida de Juventus

El interés del conjunto español —donde González estuvo a préstamo la última temporada— quedó trunco ante la firmeza de la Vecchia Signora, que se negó de plano a otorgar una rebaja sobre la opción de compra de 30 millones de euros. Ante la lesión de Kenan Yildiz, el entrenador Luciano Spalletti respaldó su permanencia y elogió su compromiso: “O conseguimos el dinero que vale, o el jugador se queda. Desde que llegó se presentó el día que debía y entrenó cuando teníamos días libres. Estamos contentos de tener a un jugador de su calibre”.