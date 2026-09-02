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La paradisíaca isla de Brasil que solo permite 177 turistas por turno: dónde queda y cómo llegar

Una paradisíaca isla de Brasil sorprende por sus playas de aguas cristalinas, una pileta natural y un entorno protegido. El destino tiene un acceso controlado y solo permite el ingreso de un número limitado de turistas por turno.

El destino de Brasil que parece salido del Caribe y tiene un estricto límite de visitantes
El destino de Brasil que parece salido del Caribe y tiene un estricto límite de visitantes Ecotuba Turismo
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Las autoridades de Ubatuba, Brasil, restringen el acceso a Ilha das Couves a 177 turistas por turno para proteger su ecosistema natural de aguas cristalinas.
  • Regulada desde 2019 por la Fundación Forestal, la reserva divide visitas en tres turnos de tres horas accesibles solo mediante embarcaciones habilitadas.
  • El modelo consolida el ecoturismo sostenible y exige reservas anticipadas para evitar la saturación en épocas de alta demanda como el verano.
Resumen generado con IA

En la costa norte de San Pablo, cerca de Ubatuba, Brasil, existe una pequeña isla que se destaca por sus aguas transparentes, sus playas y el entorno natural que la rodea. Se trata de Ilha das Couves, un destino al que solo se puede llegar por mar y que cuenta con un sistema de acceso controlado para preservar el lugar.

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A diferencia de otros destinos turísticos de la costa brasileña, la cantidad de visitantes que pueden permanecer en la isla está limitada. El ingreso se organiza en tres turnos diarios y cada uno admite hasta 177 personas, mientras que el total de turistas que recibe el destino por día ronda los 500.

Ilha das Couves, una isla de Ubatuba, Brasil, famosa por sus aguas cristalinas Ilha das Couves, una isla de Ubatuba, Brasil, famosa por sus aguas cristalinas Hola

Dónde queda Ilha das Couves y cómo llegar

Ilha das Couves está ubicada en el municipio de Ubatuba, en el norte del estado de San Pablo, cerca del límite con Río de Janeiro. La región es conocida por sus playas, islas y senderos rodeados por la vegetación de la selva.

El acceso se realiza exclusivamente mediante embarcaciones habilitadas. Una de las alternativas más utilizadas consiste en partir desde Praia de Picinguaba, desde donde el viaje en barco o lancha dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

También existen salidas desde otros puntos de Ubatuba, como Itaguá. Sin embargo, desde allí el trayecto puede extenderse considerablemente y llegar a unas dos horas.

La isla forma parte del sector Cunhambebe del Área de Protección Ambiental Marina del Litoral Norte y se encuentra además en la zona de amortiguamiento del Parque Estadual da Serra do Mar. Este sector comprende un radio de 10 kilómetros en el que se busca reducir el impacto de la actividad turística sobre el ambiente y proteger el patrimonio natural del bosque atlántico.

Desde 2019, la Fundación Forestal trabaja con normas destinadas a regular la cantidad de visitantes, los horarios de ingreso y la actividad de las embarcaciones.

Dos playas y una pileta natural de aguas cristalinas

Uno de los principales atractivos de Ilha das Couves son sus dos playas principales. La primera es conocida como Praia Menor, Praia de Fora o Praia do Japonês. Es el sector al que suelen arribar la mayoría de las embarcaciones pequeñas y allí también funciona el único establecimiento de la isla que ofrece alimentos y bebidas.

Sus aguas transparentes son uno de sus mayores atractivos. Cuando las condiciones del mar lo permiten, también es posible practicar snorkel en una especie de pileta natural.

La segunda playa es la Praia Maior, también conocida como Prainha das Couves o Praia de Dentro. Para llegar desde Praia Menor hay que recorrer un sendero corto de aproximadamente cinco minutos.

Este segundo sector suele recibir menos visitantes, por lo que ofrece un ambiente más tranquilo para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y las playas de la isla.

Cómo funciona el acceso a Ilha das Couves

Uno de los aspectos que diferencia a Ilha das Couves de otros destinos turísticos de Brasil es su sistema de ingreso limitado. No se puede llegar en cualquier momento ni mediante cualquier embarcación, ya que existen horarios y cupos establecidos.

El acceso está dividido en tres turnos diarios: a las 8, a las 11 y a las 14 horas. Cada grupo puede permanecer aproximadamente tres horas en la isla.

Las reglas permiten un máximo de 177 visitantes al mismo tiempo, una medida destinada a controlar el impacto del turismo en este entorno natural.

Además, los visitantes deben respetar determinadas normas durante su estadía. Entre ellas se encuentra la prohibición de alimentar a los animales y la obligación de llevarse consigo la basura generada durante la visita.

Cuándo conviene reservar para visitar la isla

La planificación resulta especialmente importante durante los períodos de mayor demanda. Los cupos suelen agotarse rápidamente durante el verano, entre diciembre y febrero, y también durante los fines de semana y fechas especiales a lo largo del año.

Por este motivo, quienes quieran conocer Ilha das Couves deben tener en cuenta el sistema de turnos y reservar con anticipación.

El acceso desde Praia de Picinguaba es una de las alternativas más directas para llegar a la isla. De esta manera, un viaje corto en barco permite conocer un destino de Ubatuba que combina playas de aguas cristalinas, senderos y un entorno natural protegido.

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