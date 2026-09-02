OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Materias sin profesor
Hace 1 Hs

Cómo padre de un alumno de la escuela técnica Rafael Marino de Tafí Viejo cuento que en muchas escuelas muchas materias se encuentran sin profesor desde comienzo de clases. Por caso en esta escuela materias como Taller no cuentan aún con docentes a pesar de las gestiones que venimos haciendo. Cuando comenzamos a investigar el porqué surge la respuesta “son cargos políticos, busquen un padrino”; es decir les importa poco la educación de los niños. Otro tema: jamás un funcionario visitó una escuela en turno de la noche y luego se jactan que trabajan por la educación. Ruego a la señora ministra tomar cartas en el asunto de falta de profesores y queda invitada al turno noche para conocer un situ la realidad.

Marcelo Maza                                                                

Constitución 1600 - Tafí Viejo

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