Lo que falló cuando un arma entra a la escuela

Hace pocos días, una adolescente de 12 años llegó a una escuela de Alderetes con un revólver cargado. Dijo que lo había llevado porque había sido amenazada y temía lo que pudiera ocurrir a la salida. El arma tenía seis proyectiles operativos y otros dos percutados. Casi simultáneamente, otro adolescente ingresó armado a una escuela de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo durante una clase. No hubo heridos. Pero sería un error tranquilizarnos por el desenlace. Que nadie haya resultado lesionado no convierte estos hechos en episodios menores.