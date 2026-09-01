Maru Botana rompió el silencio sobre el escándalo que la vinculó con Alejandro Stoessel: "A mí me mató"

Maru Botana decidió contar, varios años después, cómo la afectó el escándalo que en 2019 involucró a uno de sus locales gastronómicos y a Alejandro Stoessel. En aquel momento, Edenor denunció que el comercio tenía una conexión clandestina de electricidad y el episodio terminó afectando directamente la imagen de la reconocida cocinera.
El local había sido adquirido por Stoessel, productor y padre de Tini, y estaba ubicado en Las Lomas de San Isidro, el barrio donde vive la familia. La situación tomó estado público y, según relató ahora Botana, las repercusiones fueron muy duras para ella.
En diálogo con TN Show, la empresaria explicó por qué decidió mantener silencio en aquel momento. "La pasé muy mal, pero me guardé para no complicar a Tini", contó, en referencia a la cantante e hija de Stoessel.
La cocinera también describió el impacto que tuvo el episodio sobre su nombre. "A mí me mató. Ponés Maru Botana y lo primero que ves es que se colgó de la luz, y las críticas de todo el mundo", recordó.
La declaración se conoció en medio de la polémica que actualmente atraviesa Tini Stoessel con su padre, una situación sobre la que Botana también decidió pronunciarse.
Qué dijo sobre Tini y Alejandro Stoessel
En las últimas horas, durante una entrevista con el programa Primicias Ya, de América, Botana se mostró cercana a Tini y aseguró que no le sorprende el conflicto que mantiene actualmente con su padre.
"¿Te sorprendió todo lo que pasó ahora con Tini, con Alejandro, esta auditoría? ¿Te llamó la atención?", le preguntó el periodista.
"No tanto", respondió Maru.
A partir de esa respuesta, la cocinera reconoció que durante su vínculo con Stoessel atravesó algunas situaciones, aunque prefirió no brindar detalles.
"No es momento de hablar, pero ojalá lo puedan solucionar", sostuvo.
Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Tini y su padre, luego de que trascendieran versiones sobre una auditoría y cuestionamientos vinculados con el manejo económico de la carrera y el patrimonio de la cantante.
La denuncia de Edenor
El episodio que ahora Botana volvió a recordar ocurrió en 2019, cuando Edenor denunció públicamente que uno de los locales gastronómicos que llevaba el nombre de la cocinera tenía una conexión clandestina de electricidad.
El comercio estaba ubicado en Juan Segundo Fernández 141, en San Isidro.
La distribuidora eléctrica comunicó la situación a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde publicó imágenes del frente del establecimiento y del medidor que había sido retirado.
"Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, en la localidad de San Isidro", informó Edenor.
La empresa también advirtió sobre las consecuencias de este tipo de conexiones: "El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagás".
En aquel momento, desde el propio local reconocieron, en diálogo con Clarín, que había existido "un problema con la luz".
Un encargado del comercio explicó entonces que desconocía exactamente qué había ocurrido. "No tengo idea exactamente qué pasó. Vinieron acá desde Edenor, cortaron por un rato, pero ahora tenemos luz normalmente. Me mandaron las capturas de pantalla de lo que se estaba diciendo en las redes, pero no sé cómo son las cosas", señaló.
Años después, Botana decidió contar cómo vivió aquel episodio desde adentro. Según explicó, optó por mantenerse al margen para evitar que la situación pudiera afectar a Tini. Ahora, sus declaraciones vuelven a poner aquel escándalo en el centro de la escena, justamente cuando la relación entre la cantante y Alejandro Stoessel atraviesa uno de sus momentos más tensos.