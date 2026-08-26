León XIV prepara su visita a la Argentina: evalúan un encuentro en River y una actividad en la cárcel de Devoto

A pocos meses de la llegada de León XIV a la Argentina, la Iglesia comenzó a revelar nuevos detalles de la agenda que el Papa desarrollará durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las alternativas que se analizan aparecen un encuentro masivo con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate y una actividad con presos en la cárcel de Villa Devoto.