León XIV prepara su visita a la Argentina: evalúan un encuentro en River y una actividad en la cárcel de Devoto

Resumen para apurados
- El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre; la Iglesia evalúa incluir actos en el estadio de River Plate y en el penal de Villa Devoto.
- La agenda abarcará Buenos Aires, Córdoba y Luján. En paralelo, el Gobierno nacional coordina los operativos de seguridad y analiza decretar días no laborables.
- El viaje incluirá una reunión con Javier Milei y movilizará a multitudes, lo que marcará un hito político y religioso con gran impacto organizativo en el país.
A pocos meses de la llegada de León XIV a la Argentina, la Iglesia comenzó a revelar nuevos detalles de la agenda que el Papa desarrollará durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las alternativas que se analizan aparecen un encuentro masivo con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate y una actividad con presos en la cárcel de Villa Devoto.
El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, brindó detalles luego de reunirse personalmente con el sumo pontífice en el Vaticano. Según explicó en diálogo con Radio Mitre, León XIV se hospedará en la Nunciatura de Buenos Aires, desde donde partirá hacia los distintos puntos previstos en su recorrido.
Aunque todavía resta definir parte de la agenda, Scheining confirmó que el Papa estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con la Nunciatura porteña como base.
“Vamos a tener distintos encuentros, que eso es lo que se está afinando, con religiosos, seminaristas, en una cárcel, con el mundo de la discapacidad”, detalló el arzobispo.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de que la actividad con personas privadas de la libertad se realice en el penal de Villa Devoto, Scheining respondió: “Es posible, sí”.
La posibilidad de un encuentro masivo en River
Otra de las alternativas que analiza la Iglesia es realizar un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental. Sin embargo, el aforo del estadio aparece como uno de los principales obstáculos para concretar esa actividad.
“Tenemos este desafío. La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado”, explicó Scheining. El estadio tiene una capacidad para 85.000 personas.
El arzobispo planteó que la intención es evitar que la cantidad de asistentes quede restringida. “El único problema es el limitante de la participación. Nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante”, sostuvo.
El Gobierno ya prepara el operativo
Mientras la Iglesia termina de definir las paradas y actividades de la agenda papal, el Gobierno nacional avanza con la organización operativa de la visita.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que se encuentra bajo estudio la posibilidad de declarar un asueto o feriado durante los días en que León XIV encabece las misas masivas, teniendo en cuenta la magnitud de la convocatoria que se espera en las calles.
La coordinación de los preparativos quedó a cargo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien la semana pasada encabezó una reunión interdisciplinaria en la Casa Rosada con representantes de la Iglesia y del Gobierno porteño.
Del encuentro participaron los ministros Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Pablo Quirno, de Cancillería. También estuvieron presentes el nuncio apostólico Michael Wallace Banach y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
En materia de seguridad, Monteoliva informó que ya se realizó un primer relevamiento junto con el equipo del Vaticano sobre los escenarios que tienen mayores posibilidades de ser confirmados.
Entre ellos figuran la Basílica de Luján, el Monumento de los Españoles, en Palermo, y el predio del Área Material Córdoba. Este último lugar tiene un antecedente especial: fue allí donde Juan Pablo II celebró una misa en 1987, durante la última visita de un Papa a la Argentina.
La ministra explicó que el operativo de seguridad no estará concentrado únicamente en los actos principales. También se prevé un refuerzo en aeropuertos, pasos fronterizos y recorridos en distintas provincias, debido a la gran cantidad de fieles que se espera que se movilicen por todo el territorio nacional.
Los encuentros que ya están confirmados
Dentro de la agenda protocolar de León XIV ya hay dos actividades confirmadas. Una será el encuentro entre el Papa y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
La otra será un acto con el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
El resto de la agenda continúa en proceso de definición. La Iglesia deberá resolver, entre otros puntos, si finalmente el Papa visitará la cárcel de Villa Devoto y si el estadio Monumental será escenario del esperado encuentro masivo con jóvenes.