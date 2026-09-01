Fin de ciclo en Boedo: Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Los números sentenciaron una etapa que nunca logró despegar tras su llegada en reemplazo de Gustavo Álvarez. En el actual Torneo Clausura, el "Ciclón" cosechó apenas siete unidades sobre 21 en juego, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas, registro que lo mantiene hundido en la penúltima posición de la Zona A. Además de la reciente eliminación por penales en los 16avos de final de la Copa Argentina a manos de Deportivo Riestra, el ciclo quedó marcado por el traspié en el clásico ante Huracán, que le cortó a la institución un invicto de 25 años recibiendo al "Globo" en el Nuevo Gasómetro.