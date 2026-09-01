Fin de ciclo en Boedo: Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo
La dirigencia resolvió la salida de "Pipo" tras la derrota 1-0 ante Instituto en Córdoba. El Ciclón marcha anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura, con apenas siete puntos en siete fechas y la reciente eliminación en Copa Argentina.
Resumen para apurados
- La dirigencia de San Lorenzo despidió este martes en Boedo al DT Néstor Gorosito tras la caída ante Instituto, debido a la crisis de resultados del equipo.
- El ciclo sumó apenas siete puntos en el torneo, sufrió la eliminación en Copa Argentina ante Riestra y perdió un invicto histórico de 25 años ante Huracán.
- El club de Boedo inició gestiones urgentes para contratar un nuevo entrenador que logre sacar al equipo de la penúltima posición de la Zona A.
El ciclo de Néstor Gorosito al frente de San Lorenzo llegó a su punto final. Luego de una reunión clave entre la dirigencia y el cuerpo técnico este martes por la tarde, la comisión directiva del club de Boedo tomó la decisión de dar por terminado el mandato de "Pipo", desenlace precipitado por la caída 1-0 frente a Instituto en Alta Córdoba.
Los números sentenciaron una etapa que nunca logró despegar tras su llegada en reemplazo de Gustavo Álvarez. En el actual Torneo Clausura, el "Ciclón" cosechó apenas siete unidades sobre 21 en juego, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas, registro que lo mantiene hundido en la penúltima posición de la Zona A. Además de la reciente eliminación por penales en los 16avos de final de la Copa Argentina a manos de Deportivo Riestra, el ciclo quedó marcado por el traspié en el clásico ante Huracán, que le cortó a la institución un invicto de 25 años recibiendo al "Globo" en el Nuevo Gasómetro.
Pese a que el propio entrenador había descartado una renuncia en la conferencia de prensa posterior al encuentro en Córdoba —donde incluso depositó sus expectativas en la llegada de Facundo Farías para revitalizar el ataque—, la directiva optó por interrumpir el proyecto de inmediato. Con la salida confirmada, San Lorenzo comenzó formalmente las gestiones para contratar a un nuevo cuerpo técnico que asuma la conducción en lo que resta de la temporada.