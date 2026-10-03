Thanabots: qué son los bots que recrean a los muertos y por qué no lograron masificarse

¿Qué es exactamente?

El término que combina Thánatos, la personificación de la muerte en la mitología griega, y bot (robot abreviado) es una herramienta de IA diseñada para recrear la personalidad, voz o forma de hablar de una persona fallecida a partir de sus huellas digitales. Se alimenta a un modelo de IA con todo el material digital disponible que dejó la persona en vida (mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, cartas, archivos de audio o videos). Es un software, es decir, un programa informático o una aplicación que funciona en dispositivos digitales como teléfonos celulares, computadoras o a través de páginas web.