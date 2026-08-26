La muerte de Dolly Parton: de la pobreza en Tennessee a la cima del mundo

La estrella estadounidense de la música country Dolly Parton, recordada por éxitos como “Jolene” y “9 to 5”, murió a los 80 años, informó su familia este martes. “Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús”, dijo su sobrino Bryan Seaver en un video publicado en redes sociales. Afirmó que la artista, ganadora de múltiples premios, abrió las “puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida”.
La familia no dio a conocer la causa de la muerte, pero la cantante había hablado de sus recientes problemas de salud. Su esposo Carl Dean murió el año pasado. Como muestra de la emoción que sacudió a los estadounidenses, el presidente Donald Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta durante una semana y lamentó una “verdadera pérdida para millones de personas”.
Parton había anunciado en mayo la cancelación de una serie de conciertos en Las Vegas, citando preocupaciones por su salud.
En videos en sus redes sociales dijo que aunque el tratamiento para una enfermedad no especificada marchaba bien, aún no estaba preparada para actuar sobre el escenario. Además de cantautora, también fue actriz, filántropa y una exitosa empresaria.
Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tenessee. Fue la cuarta de 12 hijos que crecieron en la pobreza en una pequeña choza familiar. “En realidad nunca pasamos hambre, pero a veces nunca teníamos suficiente para comer”, dijo Parton sobre su infancia. Desde muy pequeña mostró amor por la música y se lanzó rumbo a la capital del country, Nashville, tras graduarse del colegio. En 1967, con 21 años, ya se encontraba entre las figuras más reconocidas de la música estadounidense gracias al programa de televisión de música country de Porter Wagoner, que llevó su voz y su rostro a millones de hogares en Estados Unidos.
Su prolífica carrera abarcó seis décadas, durante las cuales escribió 3.000 canciones, incluida la icónica “I Will Always Love You”, convertida en éxito internacional en la voz de Whitney Houston.
La actriz Jane Fonda dijo estar “devastada” por la muerte de su compañera de reparto en “9 to 5”, de la que Parton interpretó además la banda sonora. “Sé que millones están de luto y quiero decir esto: más que cualquier otra persona que haya conocido, Dolly siempre estará con nosotros”, escribió Fonda en Instagram.
Con 49 álbumes de estudio, 100 millones de discos vendidos y más de 100 producciones recopilatorias y colaboraciones, se ganó el título de “reina de la música country”. Obtuvo 10 premios Grammy y 13 galardones de la Academia de la Música Country (ACM). Parton también contribuyó de forma decisiva a definir la manera en cómo las mujeres pueden forjar su imagen en una industria predominantemente masculina.Su belleza, sus peinados y sus atuendos ayudaron a escribir su leyenda. Y combatió el sexismo a su manera: sin violencia, aprovechando su lado cálido y su sentido de los negocios para amasar una de las mayores fortunas de la escena musical estadounidense.“No tienes que parecerte a los demás. No tienes que ser una belleza deslumbrante para ser especial y ser hermosa”, solía decir la artista.
La noticia de su muerte provocó un momento de unidad en un país profundamente dividido en torno a temas como la presidencia de Trump, la guerra contra Irán y las diferencias culturales.
Estadounidenses de todas las tendencias se sumaron al duelo, elogiando su música, su labor filantrópica y cinematográfica.
“Nunca ha habido alguien como ella, ni lo habrá”, publicó Trump en su red Truth Social. El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que Parton era “una defensora insustituible de la clase trabajadora”. Estados Unidos es un “mejor país gracias a ella”.
Huella
Parton no se dejó encasillar en la orientación tradicionalmente conservadora del género country. Dejó su huella en muchos debates de la sociedad, utilizando su franqueza y su humor para desminar el terreno cuando hacía falta. “Todos somos hijos de Dios”, dijo en una entrevista en 2016 con el célebre presentador Larry King, a propósito de su apoyo a la comunidad LGBT.
En 2020, donó U$S 1 millón a la Universidad Vanderbilt, que contribuyó al desarrollo de la vacuna anticovid. (AFP)