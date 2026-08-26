La muerte de Dolly Parton: de la pobreza en Tennessee a la cima del mundo

Con 49 álbumes de estudio, 100 millones de discos vendidos y más de 100 producciones recopilatorias y colaboraciones, se ganó el título de “reina de la música country”. Obtuvo 10 premios Grammy y 13 galardones de la Academia de la Música Country (ACM). Parton también contribuyó de forma decisiva a definir la manera en cómo las mujeres pueden forjar su imagen en una industria predominantemente masculina.Su belleza, sus peinados y sus atuendos ayudaron a escribir su leyenda. Y combatió el sexismo a su manera: sin violencia, aprovechando su lado cálido y su sentido de los negocios para amasar una de las mayores fortunas de la escena musical estadounidense.“No tienes que parecerte a los demás. No tienes que ser una belleza deslumbrante para ser especial y ser hermosa”, solía decir la artista.