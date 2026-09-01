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Los secretos de Penélope Cruz para mantenerse saludable: alimentación orgánica, ejercicio y descanso

La reconocida actriz española reveló detalles de su rutina diaria, donde prioriza el consumo de productos naturales, un buen descanso y una vida sin dietas restrictivas.

Los secretos de Penélope Cruz para mantenerse saludable: alimentación orgánica, ejercicio y descanso
Fuente: La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A sus 51 años, Penélope Cruz volvió a ser noticia tras reflotarse sus claves de bienestar: comida orgánica, ejercicio matutino y buen descanso sin dietas restrictivas.
  • En una entrevista con Elle Canadá, la actriz española detalló desayunos ricos en nutrientes, suplementos naturales, café medido y despensa balanceada para toda su familia.
  • El método de la actriz promueve hábitos sostenibles basados en ocho horas de sueño y nutrición consciente, alejándose de exigencias extremas en el cuidado personal.
Resumen generado con IA

A sus 51 años, Penélope Cruz acaparó nuevamente la atención mediática al reflotarse una antigua charla donde reveló sus secretos para conservar un estilo de vida saludable. En dicho espacio, la reconocida artista española detalló que, durante sus periodos de descanso laboral, prefiere entrenar temprano y desayunar de manera nutritiva con opciones como huevos, frutas, cereales o tostadas elaboradas con espelta.

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Aquellas palabras se originaron en una conversación sostenida con la edición canadiense de la revista Elle durante febrero de 2021, etapa en la cual contaba con 46 años de edad. En aquel reportaje, la protagonista profundizó sobre diversos aspectos de su cotidianidad y especificó los alimentos predilectos para iniciar cada jornada matutina.

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Hábitos matutinos y alimentación consciente

La rutina matutina de Penélope Cruz incluye un desayuno variado compuesto por huevos, fruta, cereales caseros o tostadas de espelta, acompañado en ocasiones por jugo de apio. Para complementar esta primera comida, la actriz suele consumir suplementos naturales y un batido de proteínas orgánicas.

Asimismo, la intérprete se confesó fanática del café arábica orgánico con leche de almendras, aunque procura limitar su consumo a un máximo de dos tazas diarias. Durante la entrevista, destacó que disfruta enormemente de la comida saludable y orgánica, un estilo de alimentación que también comparte con sus hijos en el hogar.

Alacena equilibrada y bienestar general

Lejos de seguir restricciones extremas, Penélope Cruz mantiene una despensa surtida con productos como quinoa, pasta, arroz integral, azúcar de coco, stevia y chocolate. Su cocina prioriza la presencia constante de frutas y verduras orgánicas, además de carnes y pescados frescos para el día a día.

El cuidado personal se completa con otros pilares fundamentales, tales como dormir entre siete y ocho horas cada noche. De este modo, cuando sus compromisos laborales se lo permiten, la artista prioriza el ejercicio matutino para consolidar una vida equilibrada basada en el descanso, la actividad física y la nutrición consciente.

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