Una empresa tecnológica busca perfiles junior para RRHH en Tucumán: de qué se trata
Sovos tiene abierta la búsqueda para Recruiting & Onboarding Coordinator, una vacante de jornada completa enfocada en selección e ingreso de personal. Pide inglés fluido, organización y manejo de herramientas digitales.
Resumen para apurados
- Sovos abrió en San Miguel de Tucumán una búsqueda laboral junior en Recursos Humanos para coordinar la selección e incorporación de nuevos talentos en la empresa.
- La vacante no exige experiencia previa, pero requiere inglés fluido, manejo digital y disposición para aplicar herramientas de inteligencia artificial en las tareas diarias.
- La iniciativa impulsa el empleo joven en el NOA y refleja la creciente integración de competencias digitales e inteligencia artificial en la gestión del talento tecnológico.
Sovos, una empresa de tecnología, tiene abierta una búsqueda laboral en San Miguel de Tucumán para incorporar un Recruiting & Onboarding Coordinator. El puesto es de nivel inicial, o entry level, y está orientado a personas que quieran comenzar o desarrollar una carrera dentro del área de Recursos Humanos.
El trabajo consiste principalmente en coordinar entrevistas, acompañar procesos de selección y colaborar con el ingreso de nuevos empleados a la empresa.
Qué hace un entry level
La búsqueda laboral está pensada para personas que están dando sus primeros pasos profesionales o que todavía tienen poca experiencia en ese tipo de puesto.
En este caso, Sovos aclara que haber trabajado previamente coordinando agendas, entrevistas o equipos suma, pero no es obligatorio.
Por eso, la empresa pone más atención en otras capacidades, como la organización, la comunicación, el manejo de herramientas digitales y el nivel de inglés.
Qué hace un Recruiting & Onboarding Coordinator
El puesto forma parte del área de selección e incorporación de personal. Entre sus tareas aparece:
- coordinar entrevistas entre candidatos y equipos de la empresa,
- organizar agendas y horarios,
- hacer seguimiento de postulantes
- y mantener actualizada la información de cada proceso.
También puede colaborar con la publicación de vacantes, la búsqueda de candidatos y la preparación de materiales para entrevistas.
La parte de onboarding comienza cuando una persona es seleccionada. Allí, el coordinador ayuda a acompañar su ingreso, organizar los pasos administrativos y facilitar la comunicación con los equipos internos.
Qué requisitos pide Sovos
Uno de los principales requisitos es contar con inglés fluido, tanto oral como escrito. Además, la empresa busca perfiles con:
- capacidad de organización;
- atención al detalle;
- facilidad para manejar varias tareas al mismo tiempo;
- manejo de Microsoft Office y Google Workspace;
- buena comunicación;
- interés por herramientas digitales e inteligencia artificial.
¿Hace falta experiencia previa?
No necesariamente. La publicación aclara que haber tenido experiencia coordinando agendas, trabajando con diferentes equipos o realizando tareas similares puede ser un punto a favor, pero no aparece como requisito obligatorio.
Esto vuelve a la vacante especialmente accesible para quienes están comenzando su recorrido profesional y quieren entrar al área de Recursos Humanos.
Cómo aparece la inteligencia artificial en el puesto
Sovos también menciona el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de los procesos de recruiting.
Estas pueden utilizarse para automatizar tareas, organizar información, mejorar la comunicación con candidatos o hacer más eficientes algunos pasos del proceso de selección.
No se exige experiencia previa en IA, pero sí interés y disposición para aprender a utilizar estas herramientas.
Cómo postularse
La vacante está publicada en LinkedIn Jobs bajo el nombre “Recruiting & Onboarding Coordinator - Entry-Level”.
Para aplicar hay que ingresar a la publicación, seleccionar la opción “Solicitar” y completar el proceso indicado por la empresa.