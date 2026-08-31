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Último día para participar por un viaje a Silicon Valley: quiénes pueden postularse

La convocatoria cierra el 31 de agosto y está dirigida a estudiantes de ingeniería del último año y graduados recientes que presenten trabajos de investigación o desarrollo.

PREMIO PRE INGENIERÍA. La convocatoria ofrece como primer premio una semana en Silicon Valley.
PREMIO PRE INGENIERÍA. La convocatoria ofrece como primer premio una semana en Silicon Valley. / FREEPIK
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El Centro Argentino de Ingenieros cierra hoy la postulación al Premio Pre Ingeniería 2026, que premia proyectos innovadores con un viaje todo pago a Silicon Valley.
  • Pueden participar estudiantes avanzados o recién graduados de todo el país presentando sus tesis o trabajos finales, de forma individual o en duplas, a través del sitio del CAI.
  • La iniciativa busca insertar a jóvenes talentos en el polo tecnológico global más importante, otorgando además una diplomatura en litio para el segundo puesto.
Resumen generado con IA

El Premio Pre Ingeniería 2026 entró en su tramo final y tiene un premio difícil de pasar por alto: una semana en Silicon Valley con transporte, alojamiento, comidas y actividades cubiertas. La convocatoria está dirigida a estudiantes de Ingeniería y graduados recientes de todo el país que presenten trabajos vinculados con investigación, desarrollo o innovación.

Hay tiempo para postularse hasta el 31 de agosto, por lo que quienes cumplan con los requisitos todavía pueden revisar las bases y preparar la documentación.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria apunta a estudiantes del último año de carreras universitarias de Ingeniería que ya tengan aprobado su trabajo final o tesis.

SILICON VALLEY. La convocatoria ofrece una semana en el epicentro tecnológico. SILICON VALLEY. La convocatoria ofrece una semana en el epicentro tecnológico. / FREEPIK

También pueden participar ingenieros que hayan aprobado ese trabajo final hace no más de un año.

La propuesta no se limita a una sola rama, sino que contempla distintas especialidades de la Ingeniería.

Qué hay que presentar

Para competir hay que enviar un trabajo de investigación o desarrollo realizado en el marco de la carrera.

La convocatoria contempla presentaciones individuales y también trabajos realizados en dupla, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento.

Antes de enviar la postulación conviene revisar especialmente:

- formato del trabajo;

- extensión;

- documentación académica;

- datos de los autores;

- condiciones de presentación;

- formulario de inscripción.

Qué incluye el primer premio

El ganador accederá a un Silicon Valley Study Tour de una semana.

El premio cubre:

- transporte;

- alojamiento;

- comidas;

- actividades incluidas durante la experiencia.

La propuesta busca acercar a estudiantes y jóvenes profesionales a uno de los polos tecnológicos y de innovación más importantes del mundo.

Qué pasa con el segundo puesto

El concurso también tiene un segundo premio.

Quien quede en ese lugar podrá cursar una Diplomatura en Producción de Litio y Minerales Críticos Estratégicos.

PREMIO PRE INGENIERÍA. La convocatoria ofrece como primer premio una semana en Silicon Valley con transporte, alojamiento, comidas y actividades cubiertas. PREMIO PRE INGENIERÍA. La convocatoria ofrece como primer premio una semana en Silicon Valley con transporte, alojamiento, comidas y actividades cubiertas. / CAPTURA DE PANTALLA

La formación dura cuatro meses y se dicta de manera 100% online.

Cómo inscribirse

La postulación se realiza a través de un formulario en la página web del Centro Argentino de Ingenieros, que es la entidad organizadora del Premio Pre Ingeniería.

En su sitio oficial están disponibles las bases, el reglamento y el formulario de inscripción.

Antes de enviar el trabajo, conviene verificar que toda la documentación esté completa y que el proyecto cumpla con las condiciones de la categoría elegida.

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